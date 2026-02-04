EE.UU. autoriza nuevo puerto estratégico de crudo en Texas

Washington.- El Secretario de Transporte de EE. UU., Sean P. Duffy, anunció la concesión de una licencia a Texas GulfLink, LLC para la construcción y operación de un puerto de aguas profundas dedicado a la exportación de petróleo crudo.

En un comunicado, destacaron que esta autorización representa el primer hito bajo la Orden Ejecutiva del Presidente Trump para «Desatar la Energía Americana».

Detallaron que el proyecto, ubicado a unas 26 millas náuticas de la costa del condado Brazoria, busca consolidar a los Estados Unidos como una superpotencia energética global al optimizar sus capacidades de exportación.

Ver más: EE.UU. lidera cumbre histórica sobre minerales críticos en Washington

Permitirá la exportación de petróleo

De la misma manera, señalaron que la nueva infraestructura permitirá la exportación de hasta un millón de barriles de crudo diarios, fortaleciendo la seguridad energética de los aliados de EE. UU. y reduciendo la dependencia de cadenas de suministro extranjeras.

Al respecto, el Secretario Duffy declaró que «la guerra contra el petróleo y el gas estadounidense ha terminado». Al mismo tiempo, señaló que este proyecto marca el inicio de una nueva era de fortaleza marítima y económica.

En este sentido, indicaron que se estima que la construcción y operación del puerto generará hasta 720 empleos directos en el país.

Datos de interés

Por otro lado, resaltaron que Texas GulfLink está diseñado para recibir Buques Tanque de Crudo Muy Grandes (VLCCs), los cuales podrán cargar de manera más rápida y eficiente en alta mar en lugar de realizar transferencias en aguas costeras congestionadas.

Según el Administrador Marítimo, Capitán Stephen M. Carmel, este puerto eliminará cuellos de botella domésticos y mejorará la seguridad de las vías navegables cercanas a la costa. La medida envía una señal clara al mercado global de que Estados Unidos está abierto para los negocios a una escala sin precedentes.

Video: Inicia temporada de taxes 2026: lo que debe saber