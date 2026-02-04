DHS reporta incremento alarmante del 3.300% en ataques vehiculares

Washington.- La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, subrayó que la soberanía de una nación depende estrictamente del control de sus fronteras, destacando que bajo la gestión del Presidente Trump se ha logrado la frontera sur más segura en la historia de EE.UU..

En sus redes sociales Noem enfatizó que la prioridad actual es blindar estos avances a largo plazo y expresó su gratitud hacia el personal de CBP e ICE que arriesga su vida diariamente en la primera línea de defensa.

Y es que nuevos datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelan un entorno de hostilidad extrema, contabilizando 182 ataques vehiculares contra agentes federales desde el inicio de la administración.

A nation without borders is no nation at all. President Trump has delivered the most secure southern border in U.S. history. Now it is our mission to make sure it stays that way for the long run. Thank you, to the brave men and women of DHS law enforcement who are on the front… pic.twitter.com/lFAyc2Ek1J — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 3, 2026

ICE los más afectados

En el comunicado, indicaron que los oficiales de ICE han sido los más afectados, sufriendo un aumento del 3.300% en este tipo de agresiones, mientras que el personal de CBP registró un incremento del 124% en comparación con el año anterior.

Al respecto, la Secretaria Adjunta, Tricia McLaughlin, vinculó esta violencia a la retórica de políticos «santuario» que incentivan la evasión de arrestos.

El informe detalla incidentes violentos en estados como California, Colorado e Illinois, donde sospechosos han intentado atropellar a oficiales durante operativos de captura. Entre los casos más graves destaca el de un agente arrastrado por un vehículo en movimiento y otro en Florida que casi muere aplastado por un conductor de origen guatemalteco que embistió patrullas oficiales.

En este sentido, el DHS advirtió que cualquier agresión física contra un oficial será procesada con todo el rigor de la ley.

