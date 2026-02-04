Condenan a secuestradores de inmigrantes tras operativo del FBI

Albuquerque.- Dos migrantes de nacionalidad guatemalteca, fueron sentenciados a prisión federal por liderar una red de extorsión que mantenía en cautiverio a 11 inmigrantes indocumentados.

Así lo anunció el FBI conjuntamente con el Departamento de Justicia en un comunicado, en el que identificaron a los detenidos como: Isaías David José y Tomás Mateo Gaspar.

Explicaron que la investigación comenzó tras una denuncia de secuestro recibida por el FBI en marzo de 2025, en la que se alegaba que las familias de las víctimas estaban siendo extorsionadas bajo amenazas de violencia y represalias de carteles. Tras rastrear las llamadas, los agentes ejecutaron una orden de registro en una residencia al suroeste de Albuquerque.

Señalaron que en el lugar, los agentes federales rescataron a los 11 rehenes, entre ellos un menor no acompañado, y confiscaron más de 20 teléfonos móviles junto con un registro de actividades de contrabando.

De la misma manera, señalaron que los testimonios de las víctimas indicaron que José y Gaspar los mantenían encerrados, les confiscaban su calzado y dispositivos de comunicación, y utilizaban el miedo para presionar a sus familiares por pagos de rescate.

Ver más: DHS investiga plan de ataque contra agentes en New York

Guatemaltecos se declararon culpables

El Departamento de Justicia, indicó que ambos acusados se declararon culpables de conspiración para transportar y albergar extranjeros indocumentados.

Explicaron que la sentencia establece 22 meses de prisión para Isaías David José y 18 meses para Tomás Mateo Gaspar. Dado que el sistema federal no contempla la libertad condicional, ambos deberán cumplir la totalidad de sus penas antes de ser deportados a su país de origen.

Por último, señalaron que este caso fue procesado bajo la «Operación Take Back America», una iniciativa nacional del Departamento de Justicia diseñada para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades del crimen violento.

Video: Inscripción inicial deVisas H-1B