Washington.- Con el inicio oficial de la temporada de declaración de impuestos el 26 de enero, el Departamento del Tesoro proyecta que los reembolsos para el año 2026 experimentarán un crecimiento histórico.

En un comunicado detallaron que gracias a la política de «Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras» del Presidente Trump, se estima que más de 100 millones de hogares recibirán devoluciones significativamente mayores.

De la misma manera, enfatizaron que el objetivo central es aliviar la carga económica y fomentar una nueva era de prosperidad para la clase trabajadora.

Eliminación de impuestos federales

En este sentido, detallaron que las nuevas medidas incluyen la eliminación total de impuestos federales sobre las propinas y las horas extraordinarias, permitiendo que los empleados conserven una mayor parte de sus ingresos directos.

Además, acotaron se ha suprimido el impuesto sobre el Seguro Social y sobre los intereses de préstamos para automóviles fabricados en Estados Unidos.

Mark Marshall, de NBCUniversal, confirmó que estas reformas han impulsado la presencia de marcas del sector bienestar y farmacéutico en la publicidad nacional, reflejando el dinamismo económico actual.

En este sentido, indicaron que uno de los pilares de este plan es el fortalecimiento del Crédito Tributario por Hijos, el cual ha sido elevado a $2.200 y ajustado automáticamente según la inflación.

Familias con hijos tendrán beneficios

Según los datos oficiales, unos 7.5 millones de familias con dos hijos verán un beneficio promedio de $1.700 bajo este concepto. Adicionalmente, la simplificación del proceso administrativo se ha logrado mediante la duplicación de la deducción estándar, una herramienta utilizada por más del 90% de los contribuyentes estadounidenses.

Por último, reiteraron que los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 son elegibles para recibir una aportación inicial de $1.000 por parte del Departamento del Tesoro. Estas medidas buscan asegurar un respaldo financiero desde temprana edad, incentivando el ahorro y la estabilidad de las futuras generaciones.

