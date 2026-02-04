Anuncian el retiro de 700 agentes federales en Minnesota

Minneapolis.- El «zar de la frontera», Tom Homan, anunció que el Gobierno de Donald Trump retirará a 700 agentes federales de inmigración destacados en Minnesota.

En una rueda de prensa, indicó que «lo escucho una y otra vez. NO vamos a renunciar a la misión del presidente de una operación de deportación masiva”.

“Si estás en el país ilegalmente, si te encontramos, te deportaremos», afirmó Homan.

.@RealTomHoman in Minnesota: "I keep hearing it and hearing it and hearing it — we are NOT surrendering the President's mission on a mass deportation operation. If you are in the country illegally, if we find you, we'll deport you." pic.twitter.com/zG2sfFgUsz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 4, 2026

De la misma manera, Homan explicó que el objetivo principal, respaldado por la presidencia, es finalizar la actual oleada migratoria de la manera más eficiente y rápida posible.

Amenazó a los migrantes indocumentados

A pesar de la reducción de personal, Homan enfatizó que las operaciones no se detendrán y que ningún inmigrante indocumentado está exento de las medidas de control.

.@RealTomHoman on the lunatics creating roadblocks in Minneapolis: "A message to those folks: What are you doing? You really think you're going to stop ICE and CBP from doing their job? It's a joke. The only people you're hurting is your own community." pic.twitter.com/vpFvyYeaYl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 4, 2026

Por otro lado, Homan, sostuvo que la reducción de efectivos es posible gracias a la creciente cooperación entre las cárceles del condado Minnesota y las autoridades federales, lo que agiliza la identificación y detención de objetivos sin necesidad de una presencia física tan masiva.

En este sentido, subrayó que esta colaboración es fundamental para que el control migratorio sea efectivo sin sobrecargar a las fuerzas locales.

Es de mencionar, que esta decisión surge tras semanas de tensiones y protestas nacionales provocadas por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en tiroteos donde estuvieron involucrados agentes federales.

