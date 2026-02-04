miércoles, febrero 4, 2026
Anuncian el retiro de 700 agentes federales en Minnesota

DHS anuncia arrestos masivos a migrantes indocumentados
Foto: Cortesía X @ICEgov
Maria Gabriela Perez

Minneapolis.- El «zar de la frontera», Tom Homan, anunció que el Gobierno de Donald Trump retirará a 700 agentes federales de inmigración destacados en Minnesota.

En una rueda de prensa, indicó que «lo escucho una y otra vez. NO vamos a renunciar a la misión del presidente de una operación de deportación masiva”.

“Si estás en el país ilegalmente, si te encontramos, te deportaremos», afirmó Homan.

De la misma manera, Homan explicó que el objetivo principal, respaldado por la presidencia, es finalizar la actual oleada migratoria de la manera más eficiente y rápida posible.

Amenazó a los migrantes indocumentados

A pesar de la reducción de personal, Homan enfatizó que las operaciones no se detendrán y que ningún inmigrante indocumentado está exento de las medidas de control.

Por otro lado, Homan, sostuvo que la reducción de efectivos es posible gracias a la creciente cooperación entre las cárceles del condado Minnesota y las autoridades federales, lo que agiliza la identificación y detención de objetivos sin necesidad de una presencia física tan masiva.

En este sentido, subrayó que esta colaboración es fundamental para que el control migratorio sea efectivo sin sobrecargar a las fuerzas locales.

Es de mencionar, que esta decisión surge tras semanas de tensiones y protestas nacionales provocadas por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en tiroteos donde estuvieron involucrados agentes federales.

