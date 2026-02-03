Trump y Petro se reúnen en la Casa Blanca

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recibió el martes 3 de febrero a su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

El encuentro se realizó en el Despacho Oval, en donde discutieron los esfuerzos contra la lucha del narcotráfico y la migración irregular.

A través de varios medios de comunicación se conoció que durante la reunión, el mandatario estadounidense enfatizó la necesidad de resultados concretos en la reducción de cultivos de coca, vinculando la estabilidad de la región con la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Trascendió, Petro planteó la importancia de una transición energética justa y una revisión de los tratados comerciales para fortalecer la economía rural colombiana como alternativa a la economía ilícita.

President Donald J. Trump meets with Colombian President Gustavo Petro at the White House. pic.twitter.com/1v05LZ4AP1 — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2026

Petro recorrió la Casa Blanca

El mandatario colombiano, en sus redes sociales se refirió sobre la visita que realizó con el presidente Trump en los alrededores de la Casa Blanca. “Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?…”.

Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?… pic.twitter.com/R6ti5e9zzK — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Asimismo, en otra publicación montó una imagen con el presidente Trump, indicando que «Gustavo: Un gran Honor. Amor a Colombia». Donald Trump.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Mientras que la Casa Blanca en sus redes sociales, publicó las imágenes del encuentro de ambos mandatarios en el Despacho Oval, en el que también estaba presente el vicepresidente de EE.UU J.D Vance.

