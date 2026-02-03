Charlotte, NC.- Carolina del Norte enfrenta el impacto directo de una intensa tormenta invernal que afectó gran parte del estado entre la medianoche del 31 de enero y la mañana del 1 de febrero, hasta las 11:30 a.m. Las autoridades estatales reportaron 1.112 colisiones, 1.686 llamadas de servicio y dos accidentes mortales ocurridos en los condados Robeson y Rutherford, cifras que reflejan la magnitud del evento climático y sus consecuencias sobre la seguridad vial.

Durante ese período, amplias zonas del estado registraron fuertes nevadas y acumulación de hielo, lo que deterioró rápidamente las condiciones de tránsito. Las carreteras se tornaron resbaladizas y redujeron la visibilidad, factores que contribuyeron al aumento de incidentes y a la saturación de los servicios de emergencia.

Ante este escenario, los equipos del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) desplegaron un operativo intensivo para despejar las vías y restablecer la circulación. Las cuadrillas trabajaron de forma continua en autopistas interestatales y carreteras principales, que concentran el mayor volumen de tráfico y permiten la movilidad de vehículos de emergencia, transporte de suministros y servicios esenciales.

Las autoridades explicaron que este enfoque responde a criterios de seguridad y eficiencia operativa. Una vez que los equipos logren condiciones aceptables en las rutas principales, las labores avanzarán hacia las carreteras secundarias y las calles locales. El estado administra una extensa red vial, lo que exige planificación escalonada y tiempos prolongados de intervención durante eventos climáticos severos.

Desde los organismos de seguridad y transporte, los voceros solicitaron paciencia y comprensión a la ciudadanía. Destacaron que muchos trabajadores abandonaron temporalmente a sus familias para cumplir con turnos extendidos y garantizar la seguridad de los conductores. El esfuerzo conjunto de operadores de quitanieves, personal de mantenimiento y equipos de emergencia resulta clave para reducir riesgos y prevenir nuevas tragedias.

Las autoridades también reiteraron un llamado claro a la población: evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones adversas. Circular solo cuando resulte indispensable contribuye a disminuir la congestión, facilita el trabajo de los equipos viales y reduce la probabilidad de nuevos accidentes.

“Si puede evitar viajar, le instamos a que lo haga. Ayúdenos a ayudarle”, señalaron desde el NCDOT en un mensaje dirigido a los residentes. La recomendación incluye conducir a baja velocidad, mantener mayor distancia entre vehículos y prestar atención a los reportes oficiales sobre el estado de las carreteras.

Mientras continúan las tareas de limpieza y monitoreo, las autoridades mantienen la vigilancia activa y actualizan los balances conforme evolucionan las condiciones meteorológicas. El objetivo inmediato se centra en restablecer la seguridad vial y prevenir más pérdidas humanas en medio de una de las tormentas invernales más exigentes de la temporada.

