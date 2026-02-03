Charlotte, NC.- Children’s Theatre of Charlotte ofrece clases de teatro GRATUITAS para niños de 2 a 5 años. Celebra la creatividad y explora al artista que llevas dentro con actividades guiadas de teatro y arte con «Habilidades para la Vida a través del Teatro», con Teatro Creativo y Movimiento Creativo. Recomendado para niños de 2 a 5 años. Gratis.

Habilidades para la vida a través del teatro Habilidades con Children’s Theatre of Charlotte está patrocinado por Culture Blocks, una asociación comunitaria financiada por Mecklenburg County.

Horario de clases de teatro

Todas estas clases se llevarán a cabo de 10:00 a.m. a 11:00 am en los días que se enumeran a continuación en 2026.