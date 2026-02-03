Charlotte, NC.- Children’s Theatre of Charlotte ofrece clases de teatro GRATUITAS para niños de 2 a 5 años. Celebra la creatividad y explora al artista que llevas dentro con actividades guiadas de teatro y arte con «Habilidades para la Vida a través del Teatro», con Teatro Creativo y Movimiento Creativo. Recomendado para niños de 2 a 5 años. Gratis.
Habilidades para la vida a través del teatro Habilidades con Children’s Theatre of Charlotte está patrocinado por Culture Blocks, una asociación comunitaria financiada por Mecklenburg County.
Horario de clases de teatro
Todas estas clases se llevarán a cabo de 10:00 a.m. a 11:00 am en los días que se enumeran a continuación en 2026.
Centro recreativo David B. Waymer
Centro Recreativo David B. Waymer
14008 Holbrooks Road, Huntersville, NC 28078
Teatro Creativo
Los jueves del 29 de enero al 30 de abril de 2026, excepto el 9 de abril.
Movimiento Creativo
Martes del 27 de enero al 28 de abril de 2026, excepto el 3 de marzo y el 7 de abril.
Contacto: Akwari Roberson: 980-314-1127 | Akwari.Roberson@mecklenburgcountync.gov
Centro de recreación Tuckaseegee
Centro recreativo Tuckaseegee
4820 Tuckaseegee Rd, Charlotte, NC 28208
Lunes de Teatro Creativo
Del 2 de febrero al 27 de abril de 2026, excepto el 16 de febrero y el 6 de abril.
Movimiento Creativo
Miércoles del 28 de enero al 29 de abril de 2027, excepto el 8 de abril.
Contacto: Al Carter: 980-314-1115 | Alfred.Carter@mecklenburgcountync.gov .
Centro recreativo de Mallard Creek
Centro recreativo Mallard Creek
2530 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
Teatro Creativo
Los miércoles del 28 de enero al 29 de abril de 2027, excepto el 8 de abril.
Viernes de Movimiento Creativo
Del 30 de enero al 24 de abril de 2026, excepto el 20 de marzo y el 3 y 10 de abril.
Contacto: Andrew Turner: 980-314-1121 | Andrew.Turner@mecklenburgcountync.gov .