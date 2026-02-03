OMS afirma que el 40% del cáncer es prevenible

Ginebra.- Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer este 4 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) revelaron que hasta cuatro de cada diez diagnósticos podrían evitarse.

El estudio publicado en la OMS, analiza 30 causas prevenibles en 185 países, estima que en 2022 unos 7,1 millones de nuevos casos estuvieron vinculados a factores modificables.

Detallaron que esta cifra representa el 37% de la carga mundial de la enfermedad, subrayando un potencial masivo para reducir la incidencia mediante políticas de salud pública más estrictas.

El tabaco la principal causa del cáncer

Por otro lado, el análisis identifica al tabaco como la principal causa de cáncer prevenible a nivel global, siendo responsable del 15% de todos los nuevos casos.

De la misma manera, señalaron que le siguen las infecciones (10%), como el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis, y el consumo de alcohol (3%).

Además, el informe destaca que casi la mitad de los casos evitables se concentran en tres tipos específicos: pulmón, estómago y cuello uterino. Estos están directamente relacionados con el tabaquismo, la contaminación del aire y agentes infecciosos que pueden ser combatidos mediante vacunación y mejores entornos ambientales.

Asimismo, indicaron que existen disparidades marcadas según el género y la región: los hombres presentan una carga de cáncer prevenible mucho mayor (45% frente al 30% en mujeres), impulsada principalmente por tasas más altas de tabaquismo. Regionalmente, mientras que en Asia Oriental el 57% de los casos en hombres son evitables, en América Latina y el Caribe la cifra desciende al 28%.

En este sentido, la OMS insta a los gobiernos a implementar estrategias transversales que incluyan la vacunación masiva, la regulación del alcohol y mejoras en la calidad del aire.

