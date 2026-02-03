Noem ordena cámaras corporales para los agentes del DHS

Washington.- La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que todos los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desplegados en Minneapolis deberán portar cámaras corporales de manera inmediata.

En sus redes sociales explicó que tras mantener conversaciones estratégicas con Tom Homan y los directores del ICE y CBP, buscan fortalecer la rendición de cuentas en el terreno.

De la misma manera, la funcionaria subrayó que, conforme se disponga de presupuesto, el programa se expandirá a nivel nacional para cubrir a toda la fuerza de seguridad fronteriza y de inmigración en el país.

I just spoke with @RealTomHoman @ICEDirector @CBPCommissioner. Effective immediately we are deploying body cameras to every officer in the field in Minneapolis. As funding is available, the body camera program will be expanded nationwide. We will rapidly acquire and deploy body… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 2, 2026

La medida fue calificada como un paso histórico

Por otro lado, la secretaria Noem calificó la medida como un paso histórico hacia la transparencia, describiendo al gobierno del Presidente Donald J. Trump como «la administración más transparente de la historia de los Estados Unidos».

Es de mencionar, que el despliegue rápido de estas tecnologías responde a la necesidad de documentar con precisión las interacciones de los agentes en áreas de alta tensión.

El gobierno federal busca reafirmar su compromiso con el cumplimiento de la ley mientras dota a sus oficiales de herramientas que validen su actuación ante la opinión pública.

Es de recordar, que esta decisión llega en un momento de crisis tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante operativos migratorios en el mes de enero. Se trata de Renee Nicole Good, madre de tres hijos, y Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos; ambos fallecieron tras recibir disparos de agentes federales en incidentes que fueron captados por testigos.

