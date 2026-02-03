NCDOT: «Limpiar las carreteras tomará días»

Raleigh, NC.- Los funcionarios de transporte del estado (NCDOT) están haciendo avances en la remoción de nieve y hielo de las carreteras interestatales y de las autopistas de cuatro carriles, pero tomará varios días limpiar otras carreteras mantenidas por el estado, y los puntos helados dificultarán la conducción en algunas áreas.

❄️ 🚧 NCDOT is making progress clearing roads of snow and ice. But it will likely take a few days before all roads are clear. Please avoid travel on snow and ice covered roads. https://t.co/59uu9TtNBS — NCDOT (@NCDOT) February 2, 2026

“Nuestros equipos trabajaron arduamente ayer para despejar la mayoría de las carreteras interestatales y ahora están trabajando en otras carreteras principales y de dos carriles, pero anticipamos que las zonas más afectadas sufrirán daños en los próximos días”, declaró el secretario de Transporte del Estado, Daniel Johnson.

Desde las montañas hasta la costa, los equipos pasaron gran parte del domingo arando * y echando sal en las carreteras interestatales y las principales vías de acceso.

Los equipos y contratistas del NCDOT comenzaron más tarde el domingo 1 de febrero y el lunes 2 a trabajar en otras rutas principales y conectores importantes.

Punxsutawney Phil predicted a few more weeks of winter, but we will be prepared no matter what comes.@NCDOT has worked hard to reopen roads across the state, but many secondary roads remain icy. If you do need to be on the roads, please beware of ice and drive carefully. pic.twitter.com/jFSySjpF2q — Governor Josh Stein (@NC_Governor) February 2, 2026

Pero se necesitarán varios días para despejar muchas rutas, especialmente en el noreste de Carolina del Norte, donde algunas zonas acumularon más de 30 centímetros de nieve. El NCDOT grabó este video de las operaciones de limpieza el domingo en los Outer Banks y condados cercanos a la frontera con Virginia.

La NC 12, la carretera principal de las islas Hatteras y Ocracoke, permanece cerrada desde Oregon Inlet hasta Rodanthe debido a graves inundaciones oceánicas. La carretera también está cerrada en la isla Ocracoke.

Los equipos del NCDOT trabajarán para abordar el problema del hielo negro, ya que seguirá siendo un desafío durante los próximos días en muchas superficies de la carretera.

Suministros de sal

El NCDOT cuenta con suficientes suministros de sal para carreteras y suministros antihielo y descongelantes para continuar su trabajo en todo el estado tras la reciente tormenta. Sin embargo, tras tormentas consecutivas de amplio impacto, los suministros en todo el estado han disminuido. La agencia está trabajando con proveedores para reabastecerse para futuros eventos y realizando los ajustes necesarios para trasladar los suministros a las zonas más necesitadas. En todo el país, muchos estados y proveedores enfrentan escasez tras los repetidos eventos invernales.

NCDOT continúa centrando sus esfuerzos en limpiar las carreteras mantenidas por el estado lo más rápido y eficazmente posible.

NCDOT está alentando a los gobiernos locales, departamentos de obras públicas y agencias de gestión de emergencias a coordinar directamente con proveedores privados o vendedores locales contratados para sus necesidades de sal o tratamiento.

Otros impactos en los servicios de viajes

Hasta el lunes por la mañana, 65 oficinas de licencias de conducir estaban cerradas y otras cuatro estaban retrasando su apertura debido a las peligrosas condiciones de la carretera. Otras 47 oficinas no realizaban exámenes de manejo debido a las condiciones peligrosas de la carretera. Además, 85 agencias de matrículas están cerradas y otras 18 planean abrir más tarde hoy. Consulte el estado de una oficina en el sitio web del NCDMV .

Las siete rutas de ferry están suspendidas temporalmente hoy debido a una combinación de fuertes vientos y carreteras cubiertas de hielo y nieve que conducen a las terminales. La División de Ferrys del NCDOT evaluará las condiciones y reabrirá cuando sea seguro hacerlo.

NC By Train, el servicio ferroviario de pasajeros interurbano del estado, vuelve a estar en servicio completo.

Para obtener información de viaje en tiempo real, visite DriveNC.gov o siga a NCDOT en las redes sociales .

(*Video de arado: El montaje de video muestra operaciones de arado en el patio de mantenimiento de NCDOT en el condado Yadkin, en la US 221 en el condado Ashe, un tren quitanieves en el área de Charlotte, la US 321 en el condado Watauga y en la carretera interestatal 95 en el condado Cumberland).

Video: Nieve en Monroe, NC