La Casa Blanca: El 73% apoya el plan migratorio de Trump

Washington.- La Casa Blanca reveló nuevas encuestas que confirman que la estrategia del Presidente Donald J. Trump para combatir la inmigración ilegal cuenta con un apoyo masivo entre los ciudadanos.

En un comunicado indicaron que según los datos recientes, un 73% de los estadounidenses coincide en que ingresar al país sin permiso es una violación directa de la ley, mientras que un 61% respalda la deportación a sus países de origen.

En este sentido, destacaron que estos resultados subrayan un mandato claro para la administración en su misión de restaurar el orden y la seguridad en las comunidades de todo el país.

Por otro lado, señalaron que el respaldo ciudadano se extiende específicamente a las acciones tácticas de las fuerzas federales. Un 58% de los encuestados rechaza los llamados de la izquierda radical para desmantelar el ICE, mientras que una sólida mayoría aprueba la respuesta decidida del presidente ante los disturbios anti-ICE en Minneapolis.

Además, detallaron que el 67% de los votantes exige que los gobiernos locales y las cárceles colaboren estrechamente con las autoridades federales para facilitar la deportación expedita de criminales extranjeros, una cifra que incluye un sorprendente apoyo de sectores independientes y demócratas.

Reiteran que no cederá en su agenda “Estados Unidos Primero”

En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado ha defendido la legalidad de las órdenes administrativas de arresto, desmintiendo narrativas que cuestionan su constitucionalidad.

El asesor general del DHS, James Percival, aclaró que estas herramientas son fundamentales para detener a fugitivos con órdenes finales de remoción emitidas por jueces. Al utilizar estas órdenes en los domicilios de los infractores, la administración ha cerrado vacíos legales que anteriormente permitían a los inmigrantes ilegales evadir la justicia y mofarse de las autoridades federales.

Por último, el gobierno de Donald Trump que no cederá en su agenda de «Estados Unidos Primero», enfocada en fronteras seguras y calles libres de criminalidad. Mientras algunos sectores políticos fomentan la resistencia a las leyes migratorias, los datos muestran que el pueblo estadounidense está alineado con la visión del presidente.

