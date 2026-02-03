Concord, NC.- El Departamento de Policía de Concord mantiene abierta la investigación sobre la muerte de Yadira Hernández Castro, una joven de 18 años de edad, residente de la ciudad, cuyo cuerpo apareció la tarde del lunes 2 de febrero de 2026 luego de más de un día de búsqueda ininterrumpida. Las autoridades localizaron a la joven alrededor de las 5:30 p. m., tras un amplio operativo coordinado entre la Policía de Concord y el Departamento de Bomberos de la ciudad en medio de la tormenta invernal.

Los padres de Castro acudieron al Departamento de Policía de Concord el domingo 1 de febrero, cerca de las 9:30 a. m., para denunciar su desaparición. Según relataron, Yadira salió de su casa el sábado 31 de enero con la intención de pasar tiempo con una amiga y debía regresar antes de las 8:00 p. m.. La familia comenzó a preocuparse al no tener noticias de ella durante la noche.

De acuerdo con la información recopilada durante la investigación, Yadira se encontraba bajo los efectos del alcohol y la última vez que alguien la vio ocurrió alrededor de las 10:30 p. m., cuando salió de la vivienda de su amiga, ubicada en Pine Street NW. Sus padres lograron hablar con ella por teléfono aproximadamente a las 10:50 p. m., lo que marcó el último contacto directo con la joven.

Tras recibir el reporte de persona desaparecida, los investigadores iniciaron de inmediato las diligencias para establecer su paradero. Los oficiales entrevistaron a familiares, amigos y vecinos, además de revisar todas las grabaciones de video disponibles en la zona. Imágenes obtenidas por la policía muestran a Castro caminando por el área de Academy Avenue NW y Glenn Street NW a las 12:27 a. m. del domingo 1 de febrero.

Con base en esas imágenes y en la última ubicación conocida de su teléfono móvil, la policía solicitó apoyo del equipo de búsqueda terrestre del Departamento de Bomberos de Concord, junto con unidades K9 y drones con tecnología infrarroja. El primer operativo de búsqueda se desarrolló desde aproximadamente las 4:30 p. m. hasta las 11:30 p. m. del domingo, sin resultados positivos.

Los equipos reanudaron las labores a primeras horas del lunes con una segunda búsqueda terrestre. Durante ese despliegue, los agentes localizaron a una persona fallecida cuya descripción coincidía con la de Yadira Hernández Castro. Tras confirmar su identidad, las autoridades notificaron a la familia alrededor de las 5:30 p. m. del lunes 2 de febrero.

También, los investigadores consideran, según los primeros indicios, que el consumo de alcohol combinado con las bajas temperaturas extremas influyó de manera determinante en el fallecimiento. Hasta el momento, la evidencia no apunta a la participación de terceros. El médico forense del estado establecerá la causa oficial de la muerte mientras continúan las diligencias.

Policía investiga tiroteo

Además, en un hecho aislado, ocurrido el domingo 1 de febrero a las 11:08 p. m., la Policía de Concord respondió a un reporte de disparos en 1480 Fairington Drive NW, donde los oficiales encontraron a cuatro personas con heridas de bala. Dos de ellas murieron en el lugar y otras dos ingresaron a un hospital del condado Cabarrus. Las autoridades aclararon que ambas investigaciones avanzan de forma independiente.

Finalmente, la policía solicita la colaboración ciudadana. Cualquier persona con información relevante puede comunicarse con el Departamento de Policía de Concord al 704-920-5000 o aportar datos de forma anónima a Cabarrus Area Crime Stoppers al 704-93-CRIME.

