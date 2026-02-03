Florida detecta metales pesados en dulces infantiles

Tallahassee.- El Gobernador Ron DeSantis, junto a la Primera Dama Casey DeSantis y el Cirujano General Dr. Joseph Ladapo, anunciaron el hallazgo de metales pesados en productos de confitería comercializados para niños en Florida.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, como parte de la iniciativa «Healthy Florida First», el Departamento de Salud (DOH), que realizó pruebas en 46 productos de 10 compañías diferentes.

Explicaron que los resultados revelaron la presencia de arsénico en 28 de los productos analizados, lo que ha generado una alerta sobre los riesgos de exposición prolongada en menores y la necesidad de una mayor transparencia en la industria alimentaria.

De la misma manera, señalaron que este anuncio se produce semanas después de que el estado publicara resultados similares tras analizar 24 fórmulas infantiles, donde se identificaron niveles elevados de mercurio, arsénico, cadmio y plomo.

Buscan eliminar de las tiendas sustancias tóxicas

Al respecto, el Gobernador DeSantis señaló que estos esfuerzos de transparencia son vitales para empoderar a las familias de Florida y fortalecer la rendición de cuentas de las empresas.

Según el mandatario, estas acciones forman parte de un compromiso más amplio con la libertad médica y el objetivo nacional de «Hacer a América Saludable Otra Vez» (MAHA).

Mientras que Casey DeSantis, enfatizó que los padres deben tener la certeza de que los alimentos en los estantes de las tiendas están libres de sustancias tóxicas.

«Nadie debería preguntarse si la comida que le da a sus hijos está impactando silenciosamente su salud con el tiempo», afirmó, destacando que el estado está arrojando luz sobre la calidad de la cadena de suministro de alimentos.

Por último, señalaron que los resultados detallados de ambas investigaciones, que incluyen los nombres de las marcas y los niveles específicos de toxinas detectados, ya están disponibles para el público en el sitio web ExposingFoodToxins.com.

