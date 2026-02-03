FBI y FAA implementan «Zona de No Drones» para el Super Bowl LX

California.- Ante la celebración del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium, la Administración Federal de Aviación (FAA) y el FBI han establecido restricciones estrictas de vuelo, designando el área como una «Zona de No Drones».

En un comunicado explicaron que estas medidas, coordinadas con el Departamento de Seguridad Nacional, incluyen restricciones temporales de vuelo (TFR) que abarcan tanto el estadio en Santa Clara como diversos puntos estratégicos en el centro de San Francisco.

Destacaron que el objetivo es garantizar la seguridad pública y proteger la infraestructura crítica durante uno de los eventos deportivos más vigilados del mundo.

En este sentido, detallaron que el FBI ha desplegado personal especializado para detectar, rastrear y evaluar cualquier actividad aérea no autorizada. Las autoridades han advertido que los operadores que infrinjan estas zonas restringidas podrían enfrentar multas de hasta $75.000, la confiscación de sus equipos y cargos criminales federales.

Acotaron que el gobierno está legalmente autorizado para utilizar herramientas de mitigación para neutralizar drones que representen una amenaza creíble, subrayando que la violación del espacio aéreo de defensa nacional conlleva consecuencias legales severas.

Las restricciones alcanzarán un radio de 30 millas náuticas

De la misma manera, enfatizaron que las restricciones comenzaron el 3 de febrero, en áreas como el Moscone Center y el Ferry Building, con perímetros de hasta 2 millas náuticas y 2.000 pies de altitud.

Indicaron también, que para el día del partido, el 8 de febrero, el espacio aéreo restringido se ampliará significativamente, alcanzando un radio de 30 millas náuticas alrededor del estadio durante las horas centrales del evento.

En este sentido, recomendaron a todos los pilotos, tanto comerciales como recreativos, consultar los avisos (NOTAMs) con frecuencia, ya que los procedimientos pueden actualizarse en tiempo real según las necesidades de seguridad.

Por último, instaron a la población a respetar estas normativas para asegurar que el Super Bowl LX se desarrolle en un entorno seguro para los miles de asistentes y residentes de la región.

