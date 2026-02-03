Estudiantes venezolanos convocan marcha nacional el 12 de febrero

Caracas.- El movimiento estudiantil venezolano, liderado por la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), anunció una gran movilización nacional para el próximo 12 de febrero, coincidiendo con el Día de la Juventud.

Los estudiantes se concentraron en la Plaza del Rectorado la mañana del martes 3 de febrero, luego de varios años sin protestar, debido a las represiones por el gobierno de Nicolás Maduro.

#EnFotos | Así se vivió la concentración del movimiento estudiantil de la UCV hoy #3Feb pic.twitter.com/3JM1xkUHOE — Viva la UCV (@VivaLaUCV) February 3, 2026

A través de las redes sociales se pudo evidenciar que los universitarios, junto a familiares de detenidos y sindicatos, exigieron la liberación absoluta de todos los presos políticos y la aprobación de una ley de amnistía total.

#EnVideo | Estudiantes de la UCV levantaron la voz exigiendo amnistía total para los presos políticos de Venezuela. El movimiento estudiantil seguirá levantando la voz por la libertad. pic.twitter.com/TMlN5LVxUt — Viva la UCV (@VivaLaUCV) February 3, 2026

Exigen la liberación de todos los presos políticos

Al respecto, Miguel Ángel Suárez, presidente de la FCU-UCV, enfatizó que la exigencia no se limita a simples excarcelaciones, sino que demandan una «amnistía sin exclusiones» que incluya la restitución plena de derechos civiles y la eliminación de antecedentes penales para todos los procesados.

Fuerte video: Fanny Lozada, madre de la presa política Ariannys Araujo Lozada, se descompensa tras contar las torturas que han sufrido su hija y sus nietos secuestrados por el régimen chavista. Ocurrió hace minutos en la marcha en la UCV para exigir la liberación de todos los… pic.twitter.com/W1FlFqftul — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 3, 2026

Por su parte, la vicepresidenta de la federación, Rosa Cucunubá, denunció que el sistema judicial sigue operando bajo lógicas de persecución, manteniendo a familias en vilo a las puertas de los centros de reclusión.

En este sentido, los estudiantes advirtieron que la transición no será completa mientras existan ciudadanos privados de libertad por motivos de conciencia, instando a la sociedad civil a no abandonar las calles.

En la UCV seguimos de la mano con los estudiantes y de cara con el país. ¡LIBERTAD PARA VENEZUELA! pic.twitter.com/mXcahOdSOT — Viva la UCV (@VivaLaUCV) February 3, 2026

Es de mencionar, que la protesta de los estudiantes se realizó a un mes de la operación militar que realizó Estados Unidos, en la que lograron la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

