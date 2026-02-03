EE.UU. lidera cumbre histórica sobre minerales críticos en Washington

Washington.- El secretario de Estado, Marco Rubio, encabezará el miércoles 4 de febrero la Cumbre Ministerial inaugural sobre Minerales Críticos en el Departamento de Estado.

En un comunicado explicaron que el evento reunirá a delegaciones de más de 50 naciones con el objetivo de fortalecer y diversificar las cadenas de suministro globales, reduciendo la dependencia estratégica de mercados extranjeros dominados por adversarios.

De la misma manera, destacaron que esta reunión histórica busca asegurar componentes vitales para la innovación tecnológica, la fortaleza económica y la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus aliados.

Estará presente el vicepresidente J.D. Vance

En el comunicado detallaron que la jornada comenzará a las 9:00 a.m. con discursos de apertura del vicepresidente J.D. Vance y el secretario Rubio, acompañados por expertos en cadenas de suministro globales.

Acotaron que los líderes presentarán una hoja de ruta para movilizar capital público y privado hacia proyectos prioritarios de minería, procesamiento y reciclaje.

Asimismo, destacaron que la cumbre no solo es un foro de discusión, sino una plataforma para establecer compromisos concretos que protejan a los productores nacionales de prácticas comerciales desleales y comportamientos de mercado no competitivos.

Por último, el Departamento de Estado reiteraron que la cumbre servirá para consolidar iniciativas como la «Declaración Pax Silica», lanzada en diciembre de 2025, y para formalizar marcos de colaboración con socios clave como Australia, Japón y Corea del Sur. El objetivo es crear un ecosistema resiliente que garantice el acceso a tierras raras y minerales esenciales para la defensa y la energía limpia.

