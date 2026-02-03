Charlotte, NC.- Las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS) anunciaron el cierre total de centros de trabajo, escuelas y oficinas distritales para el martes 3 de febrero de 2026, tras un seguimiento detallado de las condiciones climáticas y en coordinación con autoridades locales y estatales. La medida prioriza la seguridad de estudiantes, personal y familias ante los riesgos asociados al hielo y a las vías afectadas.

La suspensión incluye todas las actividades y programas escolares, entre ellos los Programas de Enriquecimiento Preescolar (BSEP), los Programas de Enriquecimiento Extraescolar (ASEP) y el Uso Comunitario de las Escuelas. El distrito informó además que el superintendente eximió el día lectivo, por lo que no se activará un día de recuperación dentro del calendario académico 2025-26.

Lee también: Avanza el deshielo en Kannapolis mientras continúan las labores de limpieza vial

Como parte de los ajustes, CMS confirmó un cambio en la fecha de la Graduación de Mitad de Año. El evento se trasladará a la fecha alternativa del 12 de febrero, sin modificaciones en el horario originalmente programado. Durante la semana, los equipos escolares y del distrito compartirán información adicional con las familias para facilitar la planificación.

Todos los edificios de CMS permanecerán cerrados durante la jornada para permitir trabajos de preparación y verificación. Los equipos del distrito se concentrarán en retirar hielo y escombros de los campus, revisar rutas de autobús y carreteras secundarias, y confirmar que las instalaciones cumplan las condiciones necesarias para una reapertura segura. Estas tareas resultan clave para restablecer operaciones con normalidad y minimizar riesgos en el retorno a clases.

El distrito mantendrá un monitoreo constante de los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y comunicará cualquier actualización sobre horarios o cambios operativos a través de los canales oficiales: el sitio web de CMS, redes sociales y ParentSquare (correo electrónico, mensajes de texto y llamadas telefónicas), en caso de ser necesario. CMS también recordó que las familias pueden consultar información adicional sobre procedimientos ante mal tiempo en sus plataformas informativas.

Lee también: Tormenta invernal deja más de mil colisiones y dos accidentes mortales en NC

Las autoridades educativas reiteraron que la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar guían cada decisión en contextos de clima adverso. En ese marco, el distrito agradeció la comprensión y el apoyo de las familias mientras avanzan las labores preventivas y de preparación.

Con estas medidas, CMS busca reducir riesgos, asegurar una reapertura ordenada y mantener informada a la comunidad educativa, mientras las condiciones meteorológicas evolucionan en la región.

Video: CMS introduce nuevas vías de educación