Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció que el Club ha fichado al defensa central Henry Kessler, agente libre, hasta el final de la temporada 2026, con opciones para junio de 2027 y la temporada 2027-28. Kessler jugó la última temporada y media con St. Louis City SC.

Además dijo: “Sus seis años jugando en esta liga le dan una clara comprensión de lo que se necesita para competir y ganar trofeos. Será una gran incorporación a nuestra defensa mientras consolidamos nuestra columna vertebral y seguimos construyendo sobre el puesto que obtuvimos la temporada pasada entre los cuatro primeros”.

“Henry llega a Charlotte con muchísima experiencia y es un defensa titular de nivel MLS”, dijo el gerente general Zoran Krneta.

Kessler, de 27 años, comenzó su carrera profesional como futbolista en 2020 tras ser seleccionado en la sexta posición global del SuperDraft de la MLS 2020 por el New England Revolution. Se convirtió en titular inmediato en la defensa de los Revs en su temporada de novato, jugando 19 de 20 partidos (temporada acortada por la COVID-19) y liderando la defensa con cuatro porterías a cero.

La temporada siguiente, Kessler fue titular en 25 partidos y ayudó a Nueva Inglaterra a ganar su primer Supporters’ Shield con un récord de 22-5-7. Disputó 110 partidos en todas las competiciones, anotó cuatro goles y dio una asistencia para los Revs.

Después de cuatro temporadas y media con Nueva Inglaterra, Kessler fue traspasado a St. Louis CITY SC en el verano de 2024. Registró 25 apariciones para CITY SC, anotando un gol y una asistencia como defensor. Lee también: Charlotte FC asciende al entrenador principal de Crown Legacy FC, Gary Dicker