Charlotte, NC.- Una caída cercana al 60% en las ventas marca el impacto económico que enfrentan numerosos comercios de Charlotte tras las recientes redadas migratorias que se han llevado a cabo en el estado, que en su oportunidad dejó más un centenar de detenidos solo en la ciudad reina.

Esa cifra del 60% abrió el debate durante una reunión entre la organización Negocios Hispanos de Charlotte y Avance Cívico, en la que empresarios, líderes comunitarios y defensores del desarrollo económico analizaron las consecuencias directas de los operativos de ICE sobre la actividad productiva local.

El encuentro reunió al presidente de Negocios Hispanos de Charlotte, el periodista José Herrera, con Tonya Jaminson, directora de Avance Cívico, una organización enfocada en liderazgo y oportunidades. Ambos encabezaron una conversación que puso en primer plano el deterioro de la economía de pequeños y medianos negocios, especialmente en sectores como la gastronomía, la construcción y los servicios.

Héctor Guerra, expropietario de un restaurante y de un local comercial en la zona, aportó uno de los testimonios más contundentes. Guerra afirmó que muchos negocios registran una disminución de hasta 60% en sus ingresos desde que comenzaron los operativos migratorios. Según explicó, la reducción de clientes y el ausentismo laboral generan un efecto inmediato que compromete la sostenibilidad de los comercios.

También la situación se repite en restaurantes de la ciudad. El propietario del restaurante mexicano La Preferida aseguró que cada vez que circula información sobre un operativo migratorio “se paraliza todo”. El empresario relató que, en varias ocasiones, tuvo que cubrir gastos y compromisos financieros con recursos personales para poder cumplir con pagos y mantener el negocio abierto. “Me ha tocado poner del bolsillo para completar los pagos”, expresó durante la reunión.

El sector de la construcción también enfrenta dificultades similares. Empresarios del rubro señalaron que muchos trabajadores dejaron de asistir a sus puestos por temor a las redadas, lo que provocó retrasos en obras, incumplimiento de contratos y pérdidas económicas. Esta cadena de ausencias afecta tanto a empleadores como a clientes y proveedores, lo que amplía el impacto más allá de la comunidad migrante.

Clima de miedo

Además, durante el encuentro, los comerciantes coincidieron en que las redadas generan un clima de miedo que frena el consumo y detiene la dinámica comercial de la ciudad. La menor circulación de personas, la cancelación de servicios y la reducción de horarios laborales alteran el funcionamiento normal de los negocios y erosionan la confianza necesaria para sostener la economía local.

Tonya Jaminson subrayó la importancia de abrir espacios de diálogo entre autoridades, organizaciones civiles y empresarios. Desde Avance Cívico, destacó la necesidad de promover soluciones que protejan la economía sin sacrificar principios de legalidad y derechos humanos. Jaminson insistió en que Charlotte necesita políticas que fortalezcan el desarrollo económico y eviten la criminalización del trabajo.

Finalmente, los dueños de negocios manifestaron la urgencia de impulsar acciones coordinadas y con enfoque humanitario. A su juicio, la ciudad requiere estrategias que garanticen seguridad jurídica, estabilidad laboral y crecimiento económico. Los participantes del encuentro coincidieron en que solo mediante políticas inclusivas Charlotte podrá mantener su dinamismo, atraer inversión y consolidarse como una ciudad próspera para todos sus habitantes.

Video: Empresarios se reúnen para analizar efectos de redadas y promover soluciones