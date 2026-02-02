Liberan a niño de cinco años y a su padre de centro de detención en Texas

Minnesota.- El congresista demócrata Joaquín Castro anunció el domingo 1 de febrero la liberación de Liam, un niño de cinco años, y su padre Adrián, quienes se encontraban bajo custodia en el centro de detención de Dilley, Texas.

El legislador, quien acompañó personalmente a la familia en su traslado de regreso a Minnesota, calificó la detención como un hecho que «nunca debería haber ocurrido».

Tras recogerlos en el centro de detención, Castro expresó en sus redes sociales la satisfacción al ver al pequeño finalmente en su hogar.

Ver más: Demócratas exigen libertad de niño de 5 años en Dilley

«Liam ya está en casa. Con su gorra y su mochila», señaló el congresista a través de sus canales oficiales, resaltando la importancia de la movilización ciudadana en este caso.

Liam y su papá salieron anoche del centro de detención de Dilley. Nunca deberían haber estado allí. Gracias a sus voces, ahora son libres. pic.twitter.com/0X37lYvTvj — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

Agradecieron el apoyo de las organizaciones

Durante sus declaraciones, Castro extendió un agradecimiento a todas las personas y organizaciones que alzaron su voz para exigir la libertad del menor.

«Gracias a todos los que exigieron la libertad de Liam. Gracias a sus voces, ahora son libres», afirmó. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso de continuar trabajando por casos similares. «No nos detendremos hasta que todos los niños y sus familias estén en casa».

Ayer, Liam, de cinco años, y su papá Adrian fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche y los acompañé de regreso a Minnesota esta mañana. Liam ya está en casa. Con su gorra y su mochila. Gracias a todos los que exigieron la libertad de Liam. No nos… pic.twitter.com/UnICtgWskm — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

Sobre la detención de Liam

Es de recordar, que el caso del niño Liam, de apenas cinco años, generó una fuerte respuesta en la opinión pública tras ser recluido junto a su padre en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley.

Video: Reducen tiempos de espera a religioso