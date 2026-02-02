Laura Fernández gana la presidencia de Costa Rica en primera vuelta

San José.- En una jornada electoral que alcanzó el 69,5 % de participación, la politóloga Laura Fernández, representante del Partido Pueblo Soberano, se consagró este domingo como la nueva presidenta electa de Costa Rica.

A través del portal web del Tribunal Supremo de Elecciones se conoció que con el 88.4 % de las mesas escrutadas, Fernández obtuvo un sólido 48,5 % de los sufragios, superando con holgura el umbral del 40 % necesario para evitar una segunda vuelta.

En su discurso de celebración ante cientos de simpatizantes, la mandataria electa anunció el inicio de una «tercera república», prometiendo transformaciones estructurales e irreversibles para la nación.

«El mandato del pueblo es claro», afirmó Fernández, quien tomará posesión del cargo el próximo 8 de mayo.

Su gestión se basará en el diálogo

Por otro lado, a pesar de que su partido aseguró 30 de los 57 escaños en el Congreso, la futura presidenta enfatizó que su gestión se basará en el diálogo y la conciliación para lograr las reformas judiciales y constitucionales prometidas en campaña.

Por último, el candidato opositor Álvaro Ramos reconoció los resultados y aseguró que liderará una «oposición constructiva» en beneficio de los valores democráticos del país.

