Charlotte, NC.- La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO) reconoce la decisión del Tribunal Superior en la audiencia sobre una petición presentada por exempleados que solicitan la destitución del Sheriff Garry McFadden.

La MCSO respeta el proceso judicial y la función de los tribunales al revisar los asuntos que se les presentan.

Se conoció que el juez del Tribunal Superior desestimó la petición debido a que la ley estatal exige que una petición de destitución se apruebe por el fiscal del condado o del distrito. En este caso, la petición no fue aprobada por ninguna de estas partes.

Indicaron que «La agencia continuará operando sin interrupciones, cumpliendo con sus responsabilidades (servicios de detención, seguridad en los juzgados, procesos civiles y seguridad pública) y se mantendrá enfocada en su misión principal: proteger y servir a los residentes del Condado Mecklenburg con profesionalismo, integridad y transparencia. Nuestros empleados siguen dedicados a su trabajo y a mantener la confianza depositada en esta agencia por la comunidad».

“Seguiré sirviendo a la gente del condado Mecklenburg como siempre lo he hecho”, declaró el sheriff McFadden. “Confío en el proceso, agradezco la supervisión adecuada y esperaré los resultados de la revisión en curso de la Oficina Estatal de Investigaciones”.

Finalmente indicaron que el sheriff mantiene constantemente que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para el servicio público y seguirá cumpliendo plenamente con todas las solicitudes legales.

