Charlotte, NC.- Una histórica nevada transformó por completo el paisaje del área de Charlotte durante el fin de semana y dejó a miles de residentes frente a un escenario poco habitual. Desde la madrugada del domingo 1 de febrero, la ciudad y sus alrededores amanecieron cubiertos por un espeso manto blanco que alcanzó entre 6 y 12 pulgadas, mientras que algunas localidades cercanas registraron acumulaciones aún mayores.

Heavy snow stranded hundreds of vehicles across eastern North Carolina, including police cars, as roads became impassable. pic.twitter.com/PbjMtp0A7G — AccuWeather (@accuweather) February 1, 2026

Las zonas del norte del área metropolitana, como Mooresville, Concord, Kannapolis y Salisbury, recibieron entre 12 y 17 pulgadas de nieve, según datos meteorológicos. Esta acumulación convirtió a la tormenta en uno de los eventos invernales más significativos de los últimos años en la región. La combinación de nieve persistente y temperaturas extremadamente bajas mantuvo las calles, aceras y autopistas en condiciones peligrosas.

Los meteorólogos advirtieron que el frío prolongado impedirá un deshielo rápido. Las temperaturas continuarán lo suficientemente bajas como para conservar la nieve compactada, especialmente en áreas con poca exposición solar. Esta situación prolonga los riesgos para la movilidad y la seguridad vial. Por ese motivo, las autoridades de transporte recomendaron evitar la conducción durante el lunes 2 de febrero, ante la previsión de carreteras resbaladizas y visibilidad reducida.

La nevada se extendió desde la mañana del sábado 31 de enero hasta cerca de la medianoche. Durante ese período, el termómetro marcó alrededor de 16 grados Fahrenheit, aunque el viento helado redujo la sensación térmica a valores inferiores a un grado. Estas condiciones intensificaron el impacto del temporal y dificultaron las tareas de limpieza y asistencia.

Especialistas del Servicio Nacional Meteorológico señalaron que una banda densa y persistente de nieve recorrió el corredor de la Interestatal 77. Este fenómeno generó tasas de precipitación de entre una y dos pulgadas por hora, lo que explicó el rápido aumento de los acumulados en pocas horas. La intensidad del sistema sorprendió incluso a algunos pronósticos iniciales.

AccuWeather informó acumulaciones de entre 12 y 16 pulgadas en el área de Charlotte. El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas registró cerca de 11 pulgadas de nieve, lo que provocó un fuerte impacto en el tráfico aéreo. Durante las últimas 24 horas, las aerolíneas cancelaron más de 1.200 vuelos, de acuerdo con reportes de FlightAware, lo que afectó a miles de pasajeros y generó retrasos en cadena en otros aeropuertos del país.

Mientras continúan las labores de remoción y monitoreo, las autoridades insisten en la prudencia y en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales hasta que mejoren las condiciones climáticas.

