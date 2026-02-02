Charlotte, NC.- El domingo del Super Bowl será el 8 de febrero de 2026. ¿Busca dónde ver el Super Bowl de 2026 sin gastar una fortuna? ¿O prefiere verlo desde la comodidad de casa, pero con una excelente oferta gastronómica?

Continúe leyendo para obtener una lista de fiestas para ver el Super Bowl, así como información de restaurantes locales que ofrecen banquetes para llevar para el domingo del Super Bowl.

Bares deportivos para el Super Bowl

Estación Caswell, 366 N Caswell Road, Charlotte, NC 28204

Bar deportivo Steamer’s, 1513 Pierson Drive, Charlotte, NC 28205

Must Be Nice, 332 W Bland Street E, Charlotte, NC 28203

Búfalo escocés, 1212 Central Ave, Charlotte, NC 28204

El Diario, 214 N Church Street, Charlotte, NC 28202

Cervezas Enojadas, 1518 Montford Drive, Charlotte, NC 28209

Pub americano, 200 E Bland Street, Charlotte, NC 28203

The Corner Pub, 355 N Graham Street, Charlotte, NC 28202

Taberna de Ed, 2200 Park Road, Charlotte, NC 28203

Pub Graham Street, 400 S Graham Street, Charlotte, NC 28202

Hickory Tavern, varias ubicaciones

JackBeagle’s Morehead, 1404 W Morehead Street, Charlotte, NC 28208

Jocks & Jills, 4109 S Stream Blvd, Charlotte, NC 28217

Taberna LoSo, 4548 Old Pineville Road, Charlotte, NC 28217

Ri Ra, 208 N Tryon Street, Charlotte, NC 28202

Taberna en las vías, 1411 S Tryon Street, Charlotte, NC 28203

Almacén de whisky, 1221 The Plaza, Charlotte, NC 28205

Fiestas del Super Bowl en las cervecerías Carolina Ale House