Charlotte, NC.- El domingo del Super Bowl será el 8 de febrero de 2026. ¿Busca dónde ver el Super Bowl de 2026 sin gastar una fortuna? ¿O prefiere verlo desde la comodidad de casa, pero con una excelente oferta gastronómica?
Continúe leyendo para obtener una lista de fiestas para ver el Super Bowl, así como información de restaurantes locales que ofrecen banquetes para llevar para el domingo del Super Bowl.
Bares deportivos para el Super Bowl
- Estación Caswell, 366 N Caswell Road, Charlotte, NC 28204
- Bar deportivo Steamer’s, 1513 Pierson Drive, Charlotte, NC 28205
- Must Be Nice, 332 W Bland Street E, Charlotte, NC 28203
- Búfalo escocés, 1212 Central Ave, Charlotte, NC 28204
- El Diario, 214 N Church Street, Charlotte, NC 28202
- Cervezas Enojadas, 1518 Montford Drive, Charlotte, NC 28209
- Pub americano, 200 E Bland Street, Charlotte, NC 28203
- The Corner Pub, 355 N Graham Street, Charlotte, NC 28202
- Taberna de Ed, 2200 Park Road, Charlotte, NC 28203
- Pub Graham Street, 400 S Graham Street, Charlotte, NC 28202
- Hickory Tavern, varias ubicaciones
- JackBeagle’s Morehead, 1404 W Morehead Street, Charlotte, NC 28208
- Jocks & Jills, 4109 S Stream Blvd, Charlotte, NC 28217
- Taberna LoSo, 4548 Old Pineville Road, Charlotte, NC 28217
- Ri Ra, 208 N Tryon Street, Charlotte, NC 28202
- Taberna en las vías, 1411 S Tryon Street, Charlotte, NC 28203
- Almacén de whisky, 1221 The Plaza, Charlotte, NC 28205
Fiestas del Super Bowl en las cervecerías Carolina Ale House
Carolina Ale House celebrará fiestas del Super Bowl en sus locales de Carolina del Norte, Florida y Tennessee. Disfrute de las festividades el domingo 8 de febrero de 2026, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Ubicaciones en el área de Charlotte
Waverly
7404 Waverly Walk Avenue
Charlotte, Carolina del Norte
Concord Mills
8695 Concord Mills Blvd
Concord, Carolina del Norte
Festines para llevar, ofertas de comida y obsequios del Super Bowl
Varios restaurantes de Charlotte ofrecen paquetes y ofertas para el gran partido. Esta lista también incluye algunas ofertas para comer en el local.
Algunas de estas comidas para llevar deberán pedirse con anticipación.
Applebee’s
En Applebee’s , el 8 de febrero de 2026, obtén 20 alitas deshuesadas GRATIS con un pedido en línea de $40 o más. Usa el código promocional SBWINGS26 .
Angry Ale’s
Angry Ale’s, en 1518 Montford Drive, Charlotte, NC, tiene algunas ofertas de comida para llevar.
Llama al 704-525-3663 para realizar tu pedido de 11 am a 5 pm
Pub americano
Pub americano, 200 E. Bland Street, Charlotte, Carolina del Norte
Reserva tus alitas en All American Pub: 50 alitas por $75, 100 alitas por $140 y también tienen alitas deshuesadas y combos. Consulta el menú completo del Super Bowl aquí .
Para realizar su pedido llame al 704-370-2000.
Fiesta del Super Bowl en Angry Ale’s además de bandejas de fiesta para el Super Bowl en casa
Ya sea que esté buscando un lugar para celebrar el domingo del Super Bowl o comida para mantenerte con energía mientras lo mira en casa, Angry Ale’s, en 1518 Montford Drive, Charlotte, NC, lo tiene cubierto.
Pedir comida para llevar para el Super Bowl
Llama al 704-525-3663 para realizar tu pedido de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
Fiesta para ver el Super Bowl en OpenTap
OpenTap , ubicado en Carmel Center Drive 5010, Charlotte, Carolina del Norte, es un local de autoservicio con 64 grifos. Además de cerveza, puedes encontrar bebidas sin alcohol, como refrescos, kombucha y cerveza artesanal sin alcohol. El local recibe food trucks los siete días de la semana.
Fiesta para ver el Super Bowl
el domingo 8 de febrero de 2026,
de 6:30 p.m. a 10:00 p. m.
Entrada gratuita.
Disfrute de pizzas de King of Fire Food Truck y cervezas de barril seleccionadas por $4.