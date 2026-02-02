Charlotte, NC.- Ya puede conseguir una entrada y una camiseta temática de USA Night por solo $55 para el partido de los Checkers el sábado 7 de febrero.

Los Checkers también usarán camisetas especiales para el partido, presentadas por The Independence Fund, que estarán disponibles a través de una subasta en línea que finalizará cerca del final del partido. Lo recaudado en la subasta se destinará a The Independence Fund.

El partido contra los Grand Rapids Griffins comienza a las 6:00 p. m. y las puertas principales del Bojangles Coliseum se abrirán una hora antes.

El acceso a la tienda de conectores y artículos en el East Charlotte Room, donde se venderán ropa de USA Hockey y otros artículos temáticos, comenzará a las 4:30 p. m.

Providence gana 3-0 y barre la serie del fin de semana Los Providence Bruins, que estaban en su mejor momento, fueron demasiado para los Checkers, que por lo demás estaban en racha. El domingo 1 de febrero, los visitantes ganaron 3-0 y barrieron la serie de cuatro partidos. Not our day pic.twitter.com/usVf4O63dM — Charlotte Checkers (@CheckersHockey) February 1, 2026 Los porteros de los Bruins, Simon Zajicek, quien abandonó el partido por lesión tras el primer periodo, y Michael DiPietro se combinaron para detener los 31 intentos de tiro de Charlotte, que llegó a este fin de semana con un promedio de seis goles por encuentro en una racha de 7-0-1 y ocho partidos consecutivos, pero solo logró uno en los dos partidos que jugó con Providence. Lee también: Checkers celebrará la Noche de NASCAR el 9 de enero Providence fue reduciendo la ventaja de los Checkers a lo largo de este encuentro con un gol en cada periodo, comenzando con el primer gol de Victor Soderstrom al final del primero y continuando con goles de Matej Blumel en los dos últimos. Los equipos jugaron ante una asistencia oficial de cero, ya que el partido se celebró a puerta cerrada debido a las condiciones de conducción peligrosas causadas por la tormenta invernal del día anterior. La serie de seis juegos en casa de Charlotte continúa contra otro de los mejores equipos de la AHL, los Grand Rapids Griffins, que visitan el Bojangles Coliseum para jugar el viernes 6 y el sábado 7 de febrero.

Con información de Checkers

