Bad Bunny triunfa con el premio a Álbum del Año en los Grammy

Los Ángeles.- El reconocido cantautor puertorriqueño, Bad Bunny, hizo historia en la 68ª edición de los Premios Grammy tras ganar el galardón de Álbum del Año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Medios de comunicación destacaron que el puertorriqueño se convirtió en el primer cantante en español en obtener el reconocimiento más prestigioso de la academia, superando a figuras como Lady Gaga y Justin Bieber.

De la misma manera, es de mencionar, que durante su discurso al obtener el premio criticó duramente las políticas migratorias de EE.UU., iniciando su discurso con un contundente «fuera ICE».

«Somos humanos y somos americanos», sentenció el «Conejo Malo», quien sumó tres gramófonos a su colección personal.

Tengo el corazón lleno con lo que pasó ayer. Felicidades a Bad Bunny por este hito tan grande y a todos los premiados. Pero sobre todo, GRACIAS por hacer que la música sea el altavoz de lo bueno, de lo bonito, de lo real, de lo humano, de LA VERDAD. pic.twitter.com/6qL6OtIjMT — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 2, 2026

Por otro lado, Kendrick Lamar quien se consolidó como el artista más premiado de la gala, alcanzando un récord histórico de 27 Grammys en total.

Asimismo, la noche también dejó momentos memorables como el triunfo de Billie Eilish en Canción del Año por “WILDFLOWER” y los errores anecdóticos de la legendaria Cher, en una ceremonia donde la industria musical alzó la voz de manera unánime contra la polarización y a favor de los derechos de los inmigrantes.

Trump criticó los Premios Grammy

Sin embargo, tras la gala de la música el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump utilizó sus redes sociales para criticar los Premios Grammy, afirmando que “son lo PEOR, ¡prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no inunde sus ondas”.

“El presentador, Trevor Noah, quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajo Nivel de Audiencia. Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!! No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la Isla de Epstein, ni cerca, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos”.

Por último amenazó a “Noah más vale que aclare sus hechos, y que los aclare rápido. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador, y a demandarlo por un dineral. Pregúntenle a Little George Slopadopolus y a otros cómo salió todo. ¡Y también a CBS! ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!”.

