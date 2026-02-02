Raleigh, NC.- El gobernador Stein compartió los avances sobre la respuesta del estado a la tormenta de nieve de este fin de semana en una rueda de prensa que ofreció el 1 de febrero.

“Aunque la tormenta ya pasó, la nieve persiste y nuestras carreteras seguirán siendo peligrosas en los próximos días”, dijo el gobernador Josh Stein. “Por favor, eviten viajes innecesarios y tengan precaución si deben conducir. Agradezco a todos los empleados y contratistas del NCDOT que trabajan en Carolina del Norte para despejar las carreteras y mantener la seguridad de la gente”.

La nieve en el este de Carolina del Norte continuará avanzando hacia el mar, terminando a media mañana con condiciones secas que se filtrarán por todo el estado.

La importante acumulación de nieve ha dificultado el tránsito en muchos lugares. Es probable que estas condiciones se prolonguen durante varios días debido al intenso frío que azota el estado mientras persiste la tormenta.

“Mucha gente en Carolina del Norte conducía en condiciones muy peligrosas, lo que provocó un número significativo de accidentes y vehículos varados en las carreteras”, declaró el secretario de Transporte del Estado, Daniel Johnson. “Si tiene que conducir, reduzca la velocidad y deje suficiente espacio a nuestros equipos y demás personal de emergencias”.

Limpieza de carreteras

Equipos y contratistas del NCDOT se desplegaron por Carolina del Norte a partir del sábado, mientras fuertes nevadas cubrían el Piedmont, las montañas y las zonas costeras antes de acercarse al centro del estado más tarde ese mismo día. Para la mañana del domingo, los equipos habían esparcido más de 15.000 toneladas de sal y continuaban limpiando carreteras interestatales, autopistas y otras carreteras transitadas que el estado mantiene. Más de 2,500 empleados y contratistas del NCDOT han estado trabajando este fin de semana en camiones equipados con esparcidores y quitanieves, así como motoniveladoras, para limpiar las carreteras con nieve y hielo más difíciles.

Help us help you – give plows space to work. If you can, stay off the road so crews can clear the roads safely. Please don’t pass or crowd our crews. pic.twitter.com/vUBm4tOxgE — NCDOT (@NCDOT) February 1, 2026

El NCDOT está priorizando la limpieza de nieve, comenzando por las autopistas interestatales y las carreteras principales, y luego avanzando hacia otras rutas de conexión importantes. Es probable que las operaciones de limpieza de nieve duren varios días debido a las bajas temperaturas durante el día y las temperaturas bajo cero durante la noche.

A medida que las condiciones mejoren, se recomienda visitar DriveNC.gov para obtener información actualizada sobre cierres y condiciones viales. Para obtener información de viaje en tiempo real, visite DriveNC.gov o siga al NCDOT en redes sociales .

