Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) anunció el reinicio gradual de sus operaciones luego del impacto de la tormenta invernal Gianna, que dejó un acumulado de 11 pulgadas de nieve en la terminal aérea. Gracias al trabajo sostenido de los equipos operativos, CLT mantiene activas y operativas sus tres pistas, lo que marca un paso clave hacia la normalización del tráfico aéreo en la región.

Las autoridades aeroportuarias destacaron que el aeropuerto afrontó el evento meteorológico con una planificación sólida. Un equipo de 300 trabajadores especializados en remoción de nieve permaneció en el lugar durante toda la tormenta y ejecutó labores continuas en pistas, calles de rodaje, carreteras internas y áreas peatonales. Esta respuesta permitió acelerar la recuperación operativa una vez que Gianna abandonó el área de Charlotte.

CLT desplegó una flota completa de equipos especializados para enfrentar las condiciones invernales. El operativo incluyó quitanieves multifunción, barredoras industriales, esparcidores de material antideslizante y sistemas de aplicación de descongelantes líquidos. Además, contratistas externos aportaron cargadoras y maquinaria adicional para retirar grandes volúmenes de nieve en puntos críticos del aeródromo. Estas acciones conjuntas facilitaron la reapertura de la infraestructura esencial en un corto plazo.

Aunque el aeropuerto ya cuenta con las tres pistas habilitadas, las autoridades advirtieron que el proceso de recuperación continúa. Las aerolíneas trabajan en el restablecimiento de sus itinerarios, la reorganización de tripulaciones y el reposicionamiento de aeronaves. Por este motivo, CLT recomendó a los pasajeros verificar directamente con su aerolínea el estado actualizado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto, ya que aún pueden surgir retrasos o cancelaciones.

En materia de seguridad y atención al pasajero, CLT informó que desde las 3:30 p. m. del domingo 1 de febrero el punto de control 2 de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) opera tanto para control estándar como para TSA PreCheck. El punto de control 1 ofrece servicio de control estándar. Asimismo, varios locales de venta minorista, alimentos y bebidas funcionan dentro de la terminal para atender a los viajeros.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un aviso de clima frío hasta el lunes 2 de febrero de 2026 a las 9:00 a. m. Ante este escenario, el aeropuerto reiteró el llamado a planificar los traslados con antelación y seguir las indicaciones oficiales. Con las pistas activas y los equipos aún en labores de ajuste, CLT avanza con paso firme hacia la recuperación total de sus operaciones.

