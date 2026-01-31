Trump ordena primer Gran Premio de INDYCAR en las calles de Washington

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva que da luz verde al Freedom 250 Grand Prix of Washington, D.C.

Así lo anuncio la Casa Blanca en un comunicado, en donde indicó que este evento marcará un hito al ser la primera carrera callejera de la categoría INDYCAR celebrada en la capital de la nación.

Explicaron que la carrera tendrá un recorrido estratégico diseñado para mostrar la majestuosidad de la capital y sus monumentos nacionales más icónicos, utilizando el área cercana al National Mall como escenario principal.

De la misma manera, señalaron que entre las directrices está que el Departamento del Interior y el de Transporte deben designar una ruta que resalte la belleza y grandeza de los monumentos históricos del Distrito de Columbia.

Explicaron que se ha instruido a los secretarios de ambas carteras a emitir todos los permisos y autorizaciones de manera expedita para garantizar que la planificación y preparación se realicen sin demoras burocráticas.

🏁START YOUR ENGINES! Today, President Trump signed an executive order launching the Freedom 250 Grand Prix of Washington, D.C. – the first ever @INDYCAR street race in the Nation's capital! pic.twitter.com/te1oUdehFD — The White House (@WhiteHouse) January 30, 2026

Uso de drones y fotografía

Por otro lado, se autoriza el uso de fondos federales para facilitar la logística del evento, incluyendo la coordinación con la FAA para el uso de drones y fotografía aérea que mejoren la experiencia del público sin comprometer la seguridad de las instalaciones gubernamentales.

Con este anuncio, el presidente busca cumplir su promesa de campaña de otorgar al aniversario de la fundación de 1776 la celebración que merece.

En este sentido, resaltaron que este evento se suma a otros proyectos de gran escala como el Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses, los Patriot Games y el Arco de la Independencia, todos enfocados en resaltar el ingenio, la ingeniería y el espíritu de logro de los Estados Unidos.

