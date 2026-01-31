domingo, febrero 1, 2026
Modified date:

Senado aprueba presupuesto y evita cierre prolongado del Gobierno

ESTADOS UNIDOS
23
Senado aprueba plan fiscal y presupuestario de Trump
Maria Gabriela Perez

Washington.-  El Senado de los Estados Unidos, bajo control republicano, aprobó el viernes 30 de enero un proyecto de ley clave para el financiamiento gubernamental.

A través de varios medios de comunicación se conoció que a pesar de este avance, se espera un cierre parcial de la administración pública durante este fin de semana, aunque las autoridades no prevén afectaciones de gran magnitud para la ciudadanía.

Ver más: Senado busca restringir acción militar de Trump en Venezuela

Asimismo, trascendió que el paquete aprobado asegura los fondos operativos para casi todas las agencias federales hasta el mes de septiembre. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permanece como la única excepción en este acuerdo a largo plazo, debido a que su presupuesto ha sido el eje de una intensa disputa política.

El conflicto por los fondos del DHS

Por otro lado, la parálisis presupuestaria para el DHS responde a exigencias de la bancada demócrata, quienes solicitan condiciones específicas para la liberación de fondos, tales como la transparencia operativa. Entre lo que detallan que obligan a los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a utilizar cámaras corporales.

Asimismo, solicitan a los agentes migratorios requerir órdenes judiciales formales para la ejecución de arrestos.

Estas demandas surgen en un contexto de tensión social tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

Por último, como resultado de las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas, el Senado otorgará fondos al DHS únicamente por dos semanas. Este periodo de gracia permitirá continuar las discusiones sobre posibles reformas estructurales en el departamento.

Video: Robos y vandalismo golpean a negocios en Charlotte

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
162,496FansMe gusta
20,949SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,004SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.