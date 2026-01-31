Justicia en EE.UU. libera 3.5 millones de páginas de los archivos de Epstein

Washington, D.C. – El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) liberó el viernes 30 de enero más de 3.5 millones de páginas de registros oficiales, marcando el cumplimiento total de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en el que indicaron que esta masiva desclasificación, ordenada bajo la legislación promulgada por el presidente Trump en noviembre de 2025, busca arrojar luz definitiva sobre las investigaciones y procesos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

🚨 Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act 🔗https://t.co/eGeSO5qkVY pic.twitter.com/SRhcdg70N0 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

Un esfuerzo de revisión sin precedentes

Para lograr la publicación de este volumen documental, el Departamento desplegó un equipo de más de 500 abogados y revisores. El proceso implicó el análisis de 6 millones de folios iniciales.

Además de los millones de páginas, se incluyeron más de 2.000 videos y 180.000 imágenes recuperados de los dispositivos electrónicos de Epstein.

Detallaron que los archivos abarcan desde investigaciones del FBI en Florida y New York hasta la auditoría interna de la Oficina del Inspector General sobre el fallecimiento de Epstein en custodia federal.

Protocolos de privacidad y protección a víctimas

Por otro lado, la Fiscal General, Pamela J. Bondi, y el Fiscal General Adjunto, Todd Blanche, subrayaron que, aunque la transparencia es el eje central de la ley, se aplicaron redacciones estrictas para proteger la identidad de las víctimas.

En el caso del material visual explícito, se utilizaron técnicas de edición para ocultar los rostros de las mujeres retratadas, ante la imposibilidad de descartar que fueran víctimas de trata.

