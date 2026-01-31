ICE arresta a más de 600 migrantes indocumentados en West Virginia

Charleston.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Filadelfia anunció la detención de 650 migrantes indocumentados, como resultado de un operativo estatal de dos semanas en Virginia Occidental.

En un comunicado explicaron que los procedimientos se realizaron entre el 5 y el 19 de enero de 2026. Además, señalaron que muchos de los detenidos cuentan con antecedentes penales graves.

Explicaron que el operativo se centró en ciudades clave como Martinsburg, Moorefield, Morgantown, Beckley, Huntington y Charleston.

De la misma manera, señalaron que esta acción fue posible gracias a la alianza con 14 socios del programa 287(g), el cual entrena a oficiales locales para identificar y procesar a individuos en violación de la ley federal bajo supervisión de ICE.

Arrestaron a un presunto abusador sexual infantil

Entre los casos más destacados de esta incursión se encuentran:

Sagar Singh: Un ciudadano de la India detenido bajo la «Operación ICE Wall» (dirigida a conductores de vehículos comerciales). Singh operaba un camión en condiciones inseguras y había evadido controles de frenos obligatorios; además, ya tenía una orden final de deportación.

Acotaron que en la lista de arrestados incluye a un abusador sexual infantil convicto y múltiples individuos con cargos por posesión y tráfico de drogas.

Por último, señalaron que el gobernador Patrick Morrisey y el Fiscal Federal Matthew L. Harvey destacaron que este operativo es una respuesta directa a las políticas migratorias previas que pusieron en riesgo a las comunidades.

Según las autoridades, estas acciones no solo retiran a criminales peligrosos de las calles, sino que envían un mensaje claro sobre el cumplimiento de la ley y la protección de los ciudadanos estadounidenses frente a las amenazas a la seguridad nacional.

