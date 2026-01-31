Delcy Rodríguez propone Ley de Amnistía General para presos políticos

Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el impulso de una Ley de Amnistía General.

Estas declaraciones las ofreció desde las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras el inicio del año judicial, en donde indicó que la medida busca cubrir los eventos de violencia política registrados desde 1999 hasta el presente, abarcando así todo el periodo de los gobiernos del chavismo.

🚨 Delcy Rodríguez anuncia oficialmente una ley de amnistía desde 1999 hasta el presente. El chavismo por orden de EEUU dará amnistía a todos los opositores que injustamente secuestraron y torturaron por décadas. Gracias presidente @realDonaldTrump pic.twitter.com/6QOhFhxskF — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 31, 2026

Rodríguez instruyó a la Comisión de Revolución Judicial presentar el proyecto ante la Asamblea Nacional en las próximas horas.

Según la mandataria, el objetivo es «reparar las heridas de la confrontación» y fomentar la convivencia nacional.

De la misma manera, aclaró que la medida excluirá de manera taxativa a personas procesadas por homicidios, tráfico de drogas o violaciones a los derechos humanos.

La postura de Foro Penal

Ante el anuncio oficial, la organización no gubernamental Foro Penal emitió un comunicado expresando que reciben la noticia con «optimismo, pero con cautela».

La ONG, que ha propuesto mecanismos similares en múltiples ocasiones desde 2007, subrayó que este paso debe contribuir genuinamente a la justicia y la reconciliación nacional.

Posición oficial de nuestra ONG, el @ForoPenal, ante el anuncio de una Ley de Amnistía. pic.twitter.com/JNCx4h8dRq — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 31, 2026

Asimismo, indicó que para que esta amnistía responda con éxito a los retos actuales, Foro Penal señaló los siguientes puntos clave:

Participación activa: Es indispensable que la sociedad civil, las ONG de derechos humanos y, especialmente, las víctimas de persecución política formen parte de la redacción y seguimiento de la ley.

Es indispensable que la sociedad civil, las ONG de derechos humanos y, especialmente, las víctimas de persecución política formen parte de la redacción y seguimiento de la ley. Apego constitucional: La ley debe cumplir con el artículo 29 de la Constitución, asegurando que no se favorezca a responsables de crímenes de lesa humanidad.

La ley debe cumplir con el artículo 29 de la Constitución, asegurando que no se favorezca a responsables de crímenes de lesa humanidad. Garantía de no repetición: El mecanismo debe asegurar que las violaciones a los derechos humanos que dieron origen a estas detenciones no vuelvan a ocurrir.

Por último, la organización solicitó que, mientras se discute y aprueba la ley, se avance con el proceso de liberación de los más de 700 presos políticos que aún permanecen privados de su libertad de manera arbitraria.

