Trump ordena aranceles contra proveedores de petróleo a Cuba

Washington – El Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, declaró formalmente una “Emergencia Nacional” mediante una orden ejecutiva dirigida a neutralizar lo que calificó como una «amenaza inusual y extraordinaria» proveniente de las acciones del gobierno cubano.

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, indicó que la orden establece la imposición inmediata de aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que, de manera directa o indirecta, suministre petróleo o derivados al régimen de Cuba.

Según el documento, esta medida es imperativa para salvaguardar la seguridad nacional frente a la alianza de Cuba con actores hostiles como Rusia, China, Irán y grupos transnacionales como Hamas y Hezbollah.

«Estados Unidos tiene tolerancia cero ante las depredaciones del régimen comunista cubano. Actuaremos para proteger nuestros intereses nacionales responsabilizando a quienes sostienen económicamente sus acciones malignas», cita el comunicado presidencial.

Determinarán las naciones que facilita el petróleo

Por otro lado, el comunicado indica que el Departamento de Comercio, en consulta con el Departamento de Estado, será el encargado de monitorear y determinar qué naciones están facilitando el flujo energético hacia la isla para proceder con las sanciones arancelarias correspondientes a partir del 30 de enero de 2026.

