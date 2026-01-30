Trump nomina a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal

Washington –El Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump anunció la nominación de Kevin Warsh para encabezar la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Fed).

En un comunicado publicado en sus redes sociales, destacó que Warsh, es un experto de amplia trayectoria en mercados financieros, regresa a la institución donde anteriormente hizo historia al convertirse en el gobernador más joven de la Fed, sirviendo entre 2006 y 2011.

Acotó que durante ese periodo, fue una pieza clave como representante ante el G-20 y emisario ante las economías emergentes de Asia.

President Donald J. Trump announces the nomination of Kevin Warsh to be the CHAIRMAN OF THE BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE. pic.twitter.com/ZENG1ytVFD — The White House (@WhiteHouse) January 30, 2026

Un perfil orientado a la reforma y estabilidad

De la misma manera, el primer mandatario destacó no solo la capacidad técnica de Warsh, sino también su visión para modernizar la política monetaria.

Acotó que Warsh es reconocido internacionalmente por haber liderado un informe independiente para el Banco de Inglaterra, cuyas recomendaciones de reforma fueron adoptadas por el Parlamento británico.

«He conocido a Kevin durante mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Fed, tal vez el mejor», afirmó el presidente Trump.

Por último, señaló que «además de sus credenciales, tiene la presencia y firmeza necesarias; nunca nos defraudará».

