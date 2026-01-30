Tribunal Federal declara ilegal el fin del TPS para venezolanos y haitianos

Washington – La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. dictaminó que el gobierno de Donald Trump actuó de forma ilícita al intentar cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a cientos de miles de ciudadanos de Venezuela y Haití.

A través de varios medios de comunicación se conoció que un panel de tres jueces ratificó la sentencia de un tribunal inferior, concluyendo que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió las facultades que le otorga la ley al poner fin a estas protecciones de manera anticipada.

Según la jueza Kim Wardlaw, la medida migratoria aprobada por el Congreso en 1990 no concede al Ejecutivo la potestad discrecional de anular designaciones de TPS existentes sin respetar las salvaguardas procesales.

«Las acciones ilegales de Noem han tenido consecuencias reales y significativas para familias trabajadoras, padres y madres de ciudadanos estadounidenses que han terminado en procesos de deportación pese a no tener antecedentes penales», subrayó Wardlaw en el fallo.

Es una medida simbólica

Por otro lado, se conoció que a pesar de la contundencia del dictamen, la victoria para los beneficiarios es, por ahora, simbólica en el terreno práctico. Esto se debe a que, el pasado mes de octubre, la Corte Suprema de Justicia permitió que la cancelación del TPS entrara en vigor mientras el máximo tribunal emite una decisión final definitiva sobre el caso.

Es de recordar, que el TPS es un mecanismo legal que protege de la deportación y otorga permisos de trabajo a personas de naciones que atraviesan conflictos civiles o desastres naturales.

