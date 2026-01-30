¿Qué factores definirán el duelo en el Super Bowl LX?

California.- El escenario para el Super Bowl LX está definido. Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentarán en la gran final de la NFL tras sobrevivir a finales de conferencia dramáticas que se decidieron en los últimos minutos del reloj.

En una publicación de la NFL destacá que el camino a la gloria Seattle aseguró su lugar como representante de la NFC al derrotar a los Los Angeles Rams con un marcador de 31-27.

Asimismo, señalan que el mariscal de campo Sam Darnold silenció a sus críticos con una actuación estelar de 346 yardas aéreas y tres touchdowns.

Por su parte, los Patriots de New England reclamaron el título de la AFC en un duelo defensivo y gélido contra los Denver Broncos, imponiéndose 10-7.

Duelo de mariscales y defensas

Por otro lado, destacan que el tan esperado juego presenta un contraste fascinante:

Sam Darnold (Seattle): Llega en su mejor momento, liderando una ofensiva que promedió ser la tercera mejor de la liga.

Llega en su mejor momento, liderando una ofensiva que promedió ser la tercera mejor de la liga. Drake Maye (New England): El finalista al MVP ha mostrado una resiliencia única, ganando juegos por tierra (65 yardas y el único TD ante Denver) a pesar de la presión defensiva constante.

De la misma manera, el Super Bowl LX enfrentará a dos de los entrenadores más respetados del circuito: Mike Macdonald (Seattle) y Mike Vrabel (New England). Ambos han construido equipos físicos que priorizan el control de la línea de golpeo.

La NFL destaca que la clave del juego podría estar en si la secundaria de New England, liderada por Christian Gonzalez, puede contener al receptor estrella de Seattle, Jaxon Smith-Njigba, quien lideró la liga con 1,793 yardas recibidas esta temporada.

En este sentido, el mundo del deporte se prepara para un choque de potencias donde la disciplina y el detalle táctico definirán al nuevo campeón del Trofeo Lombardi.

