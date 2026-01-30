Knueppel logra su mejor marca personal con los Hornets

Los Hornets regresarán al Spectrum Center para enfrentarse a los San Antonio Spurs el sábado 31 de enero a partir de las 3:00 p.m. Charlotte tiene un récord de 7-1 contra los Spurs desde el inicio de la temporada 2021-22, incluyendo un récord perfecto de 4-0 en casa.

Con información de Los Hornets

Video: Charlotte Hornets consiguen segunda victoria consecutiva