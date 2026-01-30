Knueppel logra su mejor marca personal con los Hornets

Charlotte, NC.- El primer encuentro de la temporada regular de los Hornets entre los dos favoritos al Novato del Año, los excompañeros universitarios Kon Knueppel y Cooper Flagg, superó con creces las expectativas el jueves 29 de enero por la noche en Dallas. Gracias a la mejor actuación de su carrera y a algunas heroicas jugadas decisivas del primero, los Hornets se alzaron con una victoria a domicilio de 123-121 sobre los Mavericks, marcando su primera racha de cinco victorias consecutivas desde el 13-27 de febrero de 2023.
Jugadores destacados
Knueppel logró su mejor marca personal con 34 puntos, con 10 de 16 en tiros de campo, un récord de la franquicia para un novato: ocho triples, cuatro rebotes y tres asistencias en 36 minutos. Miles Bridges anotó 17 puntos, ocho rebotes, ocho asistencias y dos tapones, quedando a un paso del triple-doble, mientras que Brandon Miller anotó 23 puntos, su noveno partido consecutivo con 20 puntos. LaMelo Ball añadió 22 puntos, seis triples y nueve asistencias, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de la franquicia en alcanzar las 2000 asistencias en su carrera (Muggsy Bogues, Kemba Walker y Raymond Felton).
Flagg, actual primera selección del draft, logró un récord personal, un récord de franquicia para un novato y un récord de la NBA para un adolescente: 49 puntos (23 en el segundo cuarto), 20 de 26 en tiros de campo y 10 rebotes en la tercera derrota consecutiva de Dallas. Flagg, quien anteriormente compartía el récord de anotación para un novato en un solo partido con Mark Aguirre (cuya camiseta fue retirada al descanso), se unió a LeBron James y Anthony Edwards como los únicos adolescentes en la historia de la NBA con múltiples actuaciones de 40 puntos.
Punto de inflexión
Una vez más, los Hornets se adelantaron rápidamente por 15 puntos, pero los 38 puntos de Dallas en el segundo cuarto redujeron su ventaja a uno al llegar al descanso. Tras un entretenido tercer cuarto, en el que Knueppel y Flagg se intercambiaron tiros, el marcador permaneció empatado a 121 a menos de 20 segundos del final. Tras agotar el tiempo, Flagg lanzó un pase cruzado a su izquierda que fue desviado por Knueppel y recogido por Sion James en transición justo antes de que el balón saliera fuera de la cancha. Flagg terminó cometiendo falta sobre Knueppel en la canasta, lo que dio lugar a dos tiros libres de ventaja. Con cuatro segundos por jugar, el intento de empate de Flagg en el otro extremo del campo fue desviado por Miller y Bridges, lo que resultó en un tiro errado que selló la victoria para los visitantes.
Un hogar lejos del hogar
Charlotte ha ganado cuatro partidos consecutivos como visitante por primera vez desde el 2-30 de marzo de 2022, y está empatada con el mejor porcentaje de victorias como visitante de la liga desde el 26 de diciembre (.750, 9-3). Según ESPN, la diferencia de +151 puntos del equipo como visitante en enero está empatada con la mejor de cualquier mes en la historia de la NBA.
Casi la perfección en la línea
Con los canastos decisivos de Knueppel al final, los Hornets encestaron 17 de 18 tiros libres en su victoria más ajustada de la temporada. El 94,4% de efectividad en tiros libres es el segundo más alto del equipo en un partido este año, solo por detrás del 22 de 22 contra Utah el 2 de noviembre.
Abriéndose paso en la pintura
Incluso con 20 triples, los Hornets no lograron generar mucho dentro de la pintura, anotando solo 38 puntos con 19 de 44 tiros (43%) contra la peor defensa de la NBA en la pintura. Finalmente lograron una producción muy necesaria en el último cuarto, con 5 de 6 en el aro tras comenzar con 10 de 19.
Cita posterior al partido
Al final, intentábamos quitárselo de las manos [a Flagg] porque llevaba 49 puntos. Así que, al entrar y doblar, me lo pasó y yo, en cierto modo, lo anticipé. Le puse una mano y Sion hizo una jugada espectacular lanzándose a por él, teniendo la valentía de lanzarlo hacia la zona de defensa, hacia mí. Conseguí que me hicieran falta y conseguí dos tiros libres. Un final increíble para un partido fenomenal. – Kon Knueppel sobre la pérdida de balón tardía de Dallas
¿Qué sigue?
Los Hornets regresarán al Spectrum Center para enfrentarse a los San Antonio Spurs el sábado 31 de enero a partir de las 3:00 p.m. Charlotte tiene un récord de 7-1 contra los Spurs desde el inicio de la temporada 2021-22, incluyendo un récord perfecto de 4-0 en casa.
