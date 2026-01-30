viernes, enero 30, 2026
Gobierno de Trump lanza la iniciativa para combatir la crisis de adicciones

Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Washington – Con el fin de enfrentar la crisis de salud pública que afecta a más de 48 millones de estadounidenses, el Gobierno de Donald Trump anunció la creación de la iniciativa The Great American Recovery (La Gran Recuperación Americana).

En un comunicado, explicaron que el programa, que funcionará bajo la dirección de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos (HHS), busca transformar el tratamiento de las adicciones en una prioridad nacional similar al manejo de cualquier enfermedad crónica.

De la misma manera, el presidente Donald Trump, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, afirmó que “ahora, estamos tomando medidas audaces para ayudar a los estadounidenses que luchan con todas las formas de adicción, para que puedan obtener la ayuda y el apoyo que necesitan para liberarse de la horrible carga de la dependencia”.

Detallan los pilares de la nueva iniciativa

En este sentido, detallaron que los pilares de la iniciativa incluyen la eliminación de barreras burocráticas entre los sistemas de salud, justicia criminal y vivienda.

Indicaron que fomentarán una cultura que no solo trate la enfermedad, sino que celebre el éxito de quienes logran rehabilitarse.

De la misma manera, destacaron que buscan priorizar las subvenciones federales para programas de intervención temprana y resiliencia a largo plazo.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., afirmó que “con la Gran Iniciativa de Recuperación Estadounidense, finalmente reunimos toda la fuerza del gobierno federal. Para salvar vidas, restaurar familias y reconstruir comunidades que la adicción ha vaciado”.

En este sentido, el gobierno enfatizó que el costo de la adicción no solo se mide en vidas perdidas, sino en cientos de miles de millones de dólares en productividad perdida y fragmentación familiar que debilita la estructura del país.

