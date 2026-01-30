Dónde celebrar el Día Nacional de Comer Helado en el Desayuno

Charlotte, NC.- El Día Nacional de Desayunar Helado tiene un origen curioso y espontáneo que explica por qué no posee una fecha fija, sino que se celebra el primer sábado de febrero de cada año. Por esa razón, en 2026 la conmemoración cae el 7 de febrero.
La historia se remonta a 1966, en Rochester, Nueva York, una ciudad conocida por sus inviernos intensos. Durante una ola de frío particularmente fuerte, una madre llamada Florence Rappaport buscó una forma creativa de levantar el ánimo de sus hijos. Su idea fue simple y provocadora: Permitirles desayunar helado en pleno invierno.
Lo que comenzó como un gesto familiar terminó convirtiéndose en una tradición. La iniciativa se difundió entre vecinos, amigos y escuelas, hasta que la comunidad empezó a repetirla cada año. Con el tiempo, la costumbre trascendió lo local y se popularizó en distintos estados de Estados Unidos, especialmente gracias a medios de comunicación, marcas de helados y redes sociales.
A diferencia de otras fechas conmemorativas oficiales, este día no fue creado por una ley ni por una institución gubernamental. Su fuerza radica precisamente en su carácter lúdico y cultural: celebra el permiso simbólico de romper las reglas del desayuno tradicional y disfrutar algo asociado al postre o al verano.
El criterio de celebrarlo el primer sábado de febrero responde a dos razones prácticas: facilita la participación familiar y mantiene viva la esencia original del invierno, cuando la idea de comer helado por la mañana resulta más irreverente y divertida.
Así, cuando se habla del Día Nacional de Desayunar Helado, la fecha no surge al azar. Responde a una tradición con casi seis décadas de historia que combina creatividad, humor y una invitación a disfrutar pequeños placeres sin culpa, incluso —o especialmente— en los días más fríos del año.
Cada año, algunas heladerías de Charlotte abren temprano y ofrecen delicias con temática de desayuno para el Día Nacional del Helado del Este para el Desayuno.
Ben & Jerry’s Davidson
Ben & Jerry’s Davidson, ubicado en 202 S Main Street, Davidson, Carolina del Norte, celebra el Día Nacional del Helado para el Desayuno con una Barra de Waffles. El evento especial tendrá lugar el sábado 7 de febrero de 2026, de 8:00 a 11:00 a.m.
Cree su propio sundae de waffle en la barra de ingredientes, que incluye tazones de waffle, waffles recién hechos, helado y ingredientes por $7. Dona comida enlatada para Scouting for Food y obtén un 50% de descuento en una barra de waffle. O ponte tu pijama y obtén un 10% de descuento. Esto se anunció en Facebook.
Jeni’s Splendid Ice Creams
Todas las heladerías Jeni abrirán a las 9:00 am el 7 de febrero de 2026, con las siguientes ofertas especiales:
- Maridajes especiales
- Hojas de actividades para niños
- Un nuevo sabor
- Una oportunidad de ganar helado y café gratis durante un año.
Hay varias heladerías Jeni’s en Charlotte. Encuentra la más cercana aquí.