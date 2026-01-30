viernes, enero 30, 2026
DHS reporta más de 21 mil arrestos en el primer año de la Ley Laken Riley

Foto: Cortesía X @RapidResponse47
Maria Gabriela Perez

Washington .- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) conmemoró el primer aniversario de la Ley Laken Riley, reportando un éxito operativo sin precedentes en la remoción de extranjeros con antecedentes criminales graves.

En un comunicado, explicaron que desde su firma el 29 de enero de 2025, la ley que mandata la detención federal de extranjeros ilegales acusados de robo, asalto y crímenes violentos, ha permitido que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detenga a más de 21.400 individuos.

Al respecto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacó que esta legislación ha sido la herramienta principal para corregir las fallas del pasado.

«El Presidente Trump nos ha empoderado para arrestar y remover a los criminales violentos que fueron liberados en nuestras calles. Hoy, estos delincuentes enfrentan la justicia», afirmó Noem.

Destacó el trabajo de los agentes migratorios en EE.UU.

De la misma manera, Noem destacó que “nunca podremos recuperar a Laken, pero podemos hacer todo lo posible para llevar a estos atroces criminales ante la justicia”.

“Estoy muy orgullosa de lo que nuestros valientes hombres y mujeres del ICE han hecho para expulsar a estos delincuentes de las calles de Estados Unidos”, acotó.

La ley rinde homenaje a Laken Riley, cuya trágica muerte impulsó un cambio drástico en las políticas de detención y liberación de migrantes con perfiles de peligrosidad.

