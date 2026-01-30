Colombia reactiva la recepción de deportados desde EE.UU.

Bogotá – El Gobierno colombiano anunció la normalización de los operativos de repatriación de sus ciudadanos desde territorio estadounidense.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que, gracias a una alianza con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), los vuelos de retorno están nuevamente operativos.

De la misma manera, precisaron que el objetivo principal es asegurar que el proceso se realice bajo estándares de respeto y protección a los derechos de los colombianos que regresan al país.

Además, a través de las redes sociales revelaron imágenes que muestran la llegada de los primeros grupos al Aeropuerto El Dorado, donde fueron asistidos por personal de Migración Colombia y la Cruz Roja para facilitar su reintegro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente @petrogustavo, y en cooperación con la @FuerzaAereaCol, reanudamos los vuelos de… pic.twitter.com/atktikvZsA — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 30, 2026

Superando el roce diplomático de 2025

Por otro lado, medios de comunicación coincidieron que la reactivación los vuelos de deportación pone fin a una disputa que se extendió por varios meses.

Es de recordar, que el gobierno de Petro rechazó el ingreso de aeronaves procedentes de EE.UU., argumentando que el uso de esposas y otras restricciones físicas vulneraba la condición humana de los migrantes.

Por último, es de mencionar el 3 de febrero se realizará el encuentro entre Petro y Trump, en donde se tiene planteado una hoja de ruta en temas de seguridad regional, flujos migratorios y la relación bilateral entre ambas administraciones.

Video: “Marcha por una América Libre”