Arrestan a funcionario eclesiástico por explotación infantil

St. Louis – La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos anunció el procesamiento de un funcionario eclesiástico, tras ser acusado de producción de pornografía infantil.

Así lo anunció el Departamento de Justicia, en un comunicado, en el que indicó que el detenido fue identificado como Michael William Mohr, de 54 años, quien se desempeñaba como presidente del Distrito Central de Illinois de la Iglesia Luterana-Sínodo de Missouri.

Explicaron que la denuncia penal alega que, tras una orden de registro en su residencia en Springfield y una propiedad en Vandalia. Las autoridades federales descubrieron dispositivos de almacenamiento con videos de tres menores de edad.

Asimismo, según el reporte del FBI, se hallaron cámaras ocultas disfrazadas de relojes de pared, cargadores electrónicos y altavoces Bluetooth.

Por otro lado, señalaron que la investigación se inició luego de que una de las víctimas denunciara el hallazgo de un dispositivo de grabación en el baño de un hotel.

Acción federal

Por otro lado, indicaron que este caso forma parte de Project Safe Childhood, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia para combatir la explotación sexual infantil en internet.

CASE UPDATE from @FBIStLouis: Illinois Church Official Arrested, Accused of Producing Child Sexual Abuse Material This week, the #FBI arrested the president of the Central Illinois District of the Lutheran Church—Missouri Synod. A court-approved search of Michael William Mohr’s… pic.twitter.com/rJRTmbbpnT — FBI (@FBI) January 30, 2026

Por último, señalaron que el acusado ha renunciado a su derecho a una audiencia de detención y permanecerá bajo custodia federal hasta el juicio.

