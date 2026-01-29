viernes, enero 30, 2026
Ubican en Texas a sospechoso de homicidio en Charlotte

Cortesía: X @CMPD
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación continua, y con la asistencia de varias agencias policiales en Texas, los investigadores del CMPD identificaron a Kelvin Javier Molina García, de 30 años de edad, como sospechoso en relación con este caso.

El martes 27 de enero, oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Mesquite en Texas localizaron y arrestaron a Molina García por asesinato.

Molina García será extraditado a Charlotte en las próximas semanas.

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de este arresto.

El hecho

El domingo 25 de enero, poco después de las 8:30 p. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por múltiples disparos en la cuadra 2400 calle Elmin. Al llegar, encontraron a un hombre adulto con múltiples heridas de bala. A pesar de las medidas inmediatas para salvarle la vida, la víctima falleció a causa de sus heridas y fue declarada muerta en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, el Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC colaboraron.

Investigación en curso

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

Lee también: Extraditan desde Virginia a sospechoso de homicidio en Charlotte

El detective Davis es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260125-2037-00.

Video: ¿Cuándo llevar un caso de homicidio a Cold Case?

