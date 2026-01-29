Ubican en Texas a sospechoso de homicidio en Charlotte

Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación continua, y con la asistencia de varias agencias policiales en Texas, los investigadores del CMPD identificaron a Kelvin Javier Molina García, de 30 años de edad, como sospechoso en relación con este caso.

Case update. See full release: https://t.co/Vbna7MEyaL — CMPD News (@CMPD) January 28, 2026

El martes 27 de enero, oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Mesquite en Texas localizaron y arrestaron a Molina García por asesinato.

Molina García será extraditado a Charlotte en las próximas semanas.

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de este arresto.

El hecho

El domingo 25 de enero, poco después de las 8:30 p. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por múltiples disparos en la cuadra 2400 calle Elmin. Al llegar, encontraron a un hombre adulto con múltiples heridas de bala. A pesar de las medidas inmediatas para salvarle la vida, la víctima falleció a causa de sus heridas y fue declarada muerta en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, el Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC colaboraron.

Investigación en curso

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

Lee también: Extraditan desde Virginia a sospechoso de homicidio en Charlotte

El detective Davis es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260125-2037-00.

Video: ¿Cuándo llevar un caso de homicidio a Cold Case?