A la 1:23 p. m. el centro de despacho del Departamento de Bomberos de Charlotte recibió una llamada desde la residencia afectada. La persona que alertó a las autoridades informó que la casa presentaba llamas activas. Cuatro minutos después, a la 1:27 p. m., los bomberos arribaron al lugar y observaron una gran cantidad de humo denso junto con fuego visible que salía de la estructura.

Lee también: Incendio fatal reafirma llamado a reforzar medidas de seguridad en el hogar

Los equipos iniciaron de inmediato las labores de extinción y realizaron un recorrido interno de la vivienda para descartar la presencia de personas atrapadas. Mientras avanzaban las maniobras, unidades adicionales reforzaron la respuesta para asegurar el control total del incendio y evitar su propagación a propiedades cercanas. A las 1:36 p. m., los bomberos lograron controlar el fuego y estabilizar la escena.

El personal de emergencias médicas evaluó a una persona en el lugar como medida preventiva. El equipo médico no detectó lesiones de gravedad ni requirió traslados hospitalarios. El incidente no dejó bomberos lesionados ni otros civiles afectados, según confirmaron las autoridades.

Tras el control del incendio, la Cruz Roja Americana activó su protocolo de asistencia para emergencias residenciales. La organización brindó apoyo inmediato a tres personas que quedaron desplazadas a causa de los daños en la vivienda. Además, el equipo incluyó asistencia para una mascota que también resultó afectada por la situación.

El Grupo de Trabajo de Investigación de Incendios de Charlotte analizó el origen del siniestro y determinó que una cocina desatendida provocó el inicio del fuego. Los investigadores señalaron que este tipo de incidentes representa una de las causas más comunes de incendios domésticos y reiteraron la importancia de mantener vigilancia constante durante la preparación de alimentos.

Lee también: Charlotte Fire rescata a una persona durante incendio en complejo residencial

Las autoridades estimaron las pérdidas materiales en aproximadamente 70.000 dólares. El Departamento de Bomberos de Charlotte aprovechó el hecho para recordar a la comunidad la relevancia de contar con detectores de humo en funcionamiento y de aplicar medidas básicas de prevención en el hogar.

El incendio generó preocupación entre los vecinos de Sunnycrest Lane, quienes destacaron la rápida respuesta de los equipos de emergencia y el impacto que un descuido doméstico puede causar en pocos minutos.

Video: “20 evacuados tras incendio”