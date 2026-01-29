Extraditan desde Virginia a sospechoso de homicidio en Charlotte

Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación continua en el homicidio de David Damelle Alexander, de 33 años, los detectives del CMPD identificaron a Diamonte Galloway, de 30 años de edad, como sospechoso en relación con este caso y obtuvieron una orden de arresto.

El lunes 29 de diciembre de 2025, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), en coordinación con el Departamento de Policía de Chesapeake, localizó y arrestó a Galloway en su residencia en Chesapeake, Virginia.

El martes 27 de enero de 2026, Galloway fue extraditado a Charlotte, Carolina del Norte. Fue trasladado al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) para hablar con detectives de homicidios.

Al concluir esta entrevista, Galloway fue puesto bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg. Se le acusa de asesinato.

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de este arresto.

El hecho

El martes 23 de diciembre, poco antes de las 11:30 p. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal en la cuadra 2400 avenida Booker. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima con una aparente herida de arma blanca. La víctima fue trasladada por MEDIC a un hospital cercano y el personal médico la declaró fallecida poco después.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, el CFD y MEDIC también colaboraron.

Investigación en curso

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El detective Trietley es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 o a Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251223-2322-00.

