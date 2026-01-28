Se reporta el tercer caso de sarampión en Mecklenburg County

Charlotte, NC.- El Departamento de Salud Pública de Mecklenburg County y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) informan de un tercer caso de sarampión en un niño no vacunado de Mecklenburg. El niño se recupera en aislamiento domiciliario y la investigación de contactos continúa. Para proteger la privacidad, no se compartirá más información sobre este caso.

El Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg y el Departamento de Salud Pública de Union County están coordinando la investigación de un caso en un niño de Mecklenburg County que asiste a la escuela del mismo condado para notificar, evaluar, poner en cuarentena y vacunar a las posibles exposiciones según sea necesario.

Además, Salud Pública de Mecklenburg está anunciando un aviso de exposición pública para las personas que asistan a los eventos en la Escuela Presbiteriana Sardis el 17 de enero de 2026. Si estuvo en este lugar ese día, obtenga más información sobre qué hacer si estuvo expuesto al sarampión .

“Salud Pública continúa trabajando con sus colaboradores para investigar y monitorear el sarampión en nuestra comunidad con el fin de proteger la salud y prevenir una mayor propagación de la enfermedad”, declaró la Dra. Kimberly Scott, directora interina de Salud Pública de Mecklenburg. “Alentamos a todos a que se pongan al día con la vacuna triple vírica (MMR), que es segura y altamente efectiva”.

De ahora en adelante, los casos y los avisos de exposición pública en el condado se informarán en el panel de sarampión del NCDHHS , que se actualiza los martes y viernes.

El sarampión es una enfermedad viral que puede causar graves complicaciones de salud y se propaga fácilmente. Los síntomas incluyen fiebre, goteo nasal, tos, sarpullido y enrojecimiento ocular. Alrededor del 90 % de las personas no vacunadas que se exponen al sarampión se infectan. Aproximadamente una de cada cinco personas en Estados Unidos que contraen sarampión será hospitalizada.

Los niños deben recibir dos dosis de la vacuna triple vírica (MMR): la primera entre los 12 y los 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y los 6 años. Una dosis de la vacuna tiene una eficacia del 93 % para prevenir el sarampión, y dos dosis, del 97 %. En la mayoría de los casos, si ya recibió la vacuna recomendada contra el sarampión, no necesita una dosis de refuerzo. Si no está seguro de si debe recibir una dosis de la vacuna contra el sarampión, consulte con su profesional de la salud.

Si presenta síntomas de sarampión, llame a su médico, clínica o servicio de urgencias de inmediato. Es importante llamar a un centro de salud antes de acudir para recibir instrucciones y prevenir una mayor propagación del sarampión.

La vacuna MMR está ampliamente disponible en centros de salud y farmacias de Mecklenburg County. Se ofrece en la Clínica de Inmunización de Salud Pública de Mecklenburg.

