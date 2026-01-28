Se anuncian los finalistas del premio Maestro del Año de NC

Raleigh, NC.- Nueve educadores de Carolina del Norte han sido nombrados Maestros regionales del Año en reconocimiento a su destacado liderazgo y excelencia en la enseñanza.

Desde 2013, el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI) se enorgullece de colaborar con el Fondo Burroughs Wellcome para honrar a los docentes de Carolina del Norte. El estado ha reconocido a docentes destacados a través de su programa Maestro del Año desde 1970.

“Estas nueve personas representan lo mejor de la educación pública”, dijo el superintendente estatal Maurice “Mo” Green. “Desde la instrucción diferenciada para cada niño hasta el entrenamiento de equipos deportivos y la planificación de iniciativas escolares, su impacto va mucho más allá de sus aulas. Su excelencia es una inspiración”.

La misión del Programa Maestro del Año de Carolina del Norte es promover la profesión a través de la defensa y el apoyo, al tiempo que reconoce a los profesionales docentes destacados que están implementando las mejores prácticas en las aulas de Carolina del Norte.

El 24 de abril, uno de estos excelentes educadores será nombrado Maestro del Año 2026 de Carolina del Norte del Burroughs Wellcome Fund durante una ceremonia de premios en The Umstead Hotel and Spa en Cary.

El evento se transmitirá en vivo en las redes sociales del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte, como YouTube y Facebook. Obtenga más información sobre el programa Maestro del Año de Carolina del Norte en el sitio web del NCDPI. . Síguenos en las redes sociales en #NCTOYPOY.

Los finalistas para Maestro del Año de Carolina del Norte son:

Noroeste: Gina Holste

Escuela Valle Crucis (Escuelas del Condado Watauga)

Después de casi 20 años en la educación, Gina Holste ha llegado a creer que el arte de enseñar se trata solo de dos cosas: la misión y las personas.

“La participación es crucial en mi filosofía de enseñanza. Los estudiantes necesitan sentirse emocionalmente preparados para recibir y aprender nueva información”, dijo. “Por ejemplo, practicamos palabras de uso frecuente que intentan aprender a leer y escribir mediante escritura táctil. Les doy opciones para escribir en la pizarra o usar un trozo de pantalla debajo del papel para crear una escritura irregular”.

Como especialista en lectura de K-5, Holste sigue la estructura prescrita por la ciencia de la lectura, pero también incorpora otras ciencias del cerebro y dedica mucho tiempo a conocer a sus alumnos para poder atender sus necesidades específicas. Diseña su aula para que sea cálida, acogedora y propicia para diversos enfoques educativos.

Tras el huracán Helene en 2024, fue fundamental para que se reanudaran las clases en Valle Crucis a pesar de los numerosos obstáculos: trabajó para reconstruir el horario escolar, rediseñó las rutas de autobús y sirvió desayunos para llevar a los estudiantes.

En la actualidad, continúa generando un impacto en toda la escuela como miembro del Equipo de resolución de problemas individuales (IPST) de su escuela y facilitadora del equipo de datos para los grados K-4.

Centro Norte: Shannon Campbell

Academia Wilson Early College (Escuelas del Condado Wilson)

Descrita como “un modelo de excelencia docente del siglo XXI” por su ex director, Shannon Campbell adopta un enfoque integral de la enseñanza que abarca al niño.

Esto es evidente en su aula, donde utiliza proyectos interactivos que dan vida a la historia para los estudiantes. Uno de sus favoritos es una simulación en la que los estudiantes aprenden sobre el Tratado de Versalles a través de fuentes primarias y luego negocian el tratado como representantes de varias naciones.

Campbell, que forma parte del equipo de liderazgo de su escuela, es una de las arquitectas de TigerFest y Tiger Time, dos iniciativas para ayudar a los estudiantes a conectarse social y emocionalmente en una época en la que la soledad entre los adolescentes domina los titulares.

«Estos programas no son solo diversión, sino que buscan moldear la cultura de WECA», dijo. «En una escuela sin patrones de distribución, sin deportes ni clubes tradicionales, y en un distrito donde muchas familias enfrentan dificultades económicas, estos programas garantizan que cada estudiante sepa que tiene un lugar, una voz y una comunidad».

Campbell lleva 14 años enseñando y casi una década en su puesto actual, impartiendo clases de historia, economía y finanzas personales. Además de su trabajo con estudiantes, le apasiona apoyar a otros educadores. Asesora a docentes principiantes y en transición, forma parte del equipo directivo de su escuela y colaboró ​​en la elaboración de planes curriculares para todo el distrito, tanto en Historia de Estados Unidos como en Economía y Finanzas Personales.

Noreste: Heather Dail

Escuela secundaria de Hertford (escuelas del condado Perquimans)

La Hertford Grammar School está situada en una ciudad de menos de 2.000 habitantes, pero gracias a Heather Dail, sus estudiantes están aprendiendo que su potencial no tiene límites.

Como profesora de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), Dail sumerge a sus estudiantes en el aprendizaje y la resolución de problemas del mundo real, desde explorar la gravedad a través de paseos en montaña rusa virtuales hasta visitar un parque eólico y escuchar cómo las personas de su comunidad usan STEM en sus carreras.

Imparte clases a todos los estudiantes de Hertford Grammar durante una hora a la semana, pero su influencia está profundamente arraigada en la cultura escolar. Ha impulsado iniciativas a nivel escolar como la Hora de STEM y la Muestra STEM, y lidera el riguroso proceso para que Hertford Grammar sea reconocida como Escuela STEM Distintiva de Carolina del Norte.

“En el centro de mi filosofía está esta: cuando conectamos las aulas con el mundo real, nos apoyamos como profesionales y lideramos con el corazón, creamos escuelas donde estudiantes y profesores crecen juntos, y ahí es donde surge la magia”, dijo Dail. “El impacto en los estudiantes es evidente: entusiasmo en los pasillos, confianza en las aulas y una comunidad escolar que promueve el aprendizaje a través de la creatividad y la resolución de problemas”.

Además de su trabajo en STEM, Dail es miembro del equipo de mejora escolar y mentora de otros educadores, ofreciendo recursos y consejos basados ​​en sus siete años de enseñanza.

Tríada Piamonte: Jonathan Lancho Villa

Escuela Primaria Pilot Mountain (Escuelas del Condado Surry)

Donde algunos podrían ver el aprendizaje del inglés como segunda lengua como una barrera para el aprendizaje, el especialista multilingüe Jonathan Lancho Villa ve un puente.

En su clase, la historia de cada estudiante es un valor añadido. Los anima a entrevistar a familiares, recopilar historias o comparar tradiciones culturales como parte de sus tareas.

“Estos proyectos promueven el orgullo por la identidad cultural y construyen puentes entre el hogar y la escuela”, dijo Lancho Villa. “El impacto de estos esfuerzos es evidente: los estudiantes muestran mayor confianza al ver que su cultura y comunidad importan en el aula. Participan activamente, se responsabilizan de su aprendizaje y comienzan a comprender su papel como contribuyentes al mundo, no solo como estudiantes”.

En un esfuerzo por fortalecer la conexión entre Pilot Mountain y sus familias de estudiantes de inglés, Lancho Villa creó una Noche de participación familiar multilingüe para brindarles a los padres y cuidadores la oportunidad de participar en actividades prácticas de alfabetización y lenguaje tanto en inglés como en su idioma nativo.

También entrena al club de corredores de la escuela, Piratas en Carrera, que promueve el desarrollo del carácter además de la actividad física. Conocido por ayudar a sus compañeros cuando se le necesita, Lancho Villa también se le puede ver al volante de un autobús escolar de vez en cuando.

Sureste: Cason Justice

Escuela secundaria Swansboro (escuelas del condado Onslow)

A Cason Justice no le gustó su propia experiencia de Historia Mundial en la escuela secundaria (había mucha lectura de libros de texto y copia de notas), por lo que diseña intencionalmente lecciones que atraen y entusiasman a los estudiantes.

“Quiero que pasen de memorizar a investigar, de ser receptores pasivos de información a participantes activos que crean, analizan y escriben como historiadores”, dijo. “Quiero cambiar su forma de ver la historia y cómo se ven a sí mismos como estudiantes. En cuanto entren en mi aula, quiero que piensen: ‘Hoy puedo hacerlo’”.

Logra esto con sus estudiantes de Historia Mundial e Historia Europea AP permitiéndoles “hacer” historia a través de actividades como excavaciones arqueológicas en cajas de zapatos y la redacción de relatos históricos de un partido de balón prisionero escolar.

Lee también: Elegidos maestros del año de CMS

Fuera del aula, Justice apoya a su escuela como miembro del equipo de planificación estratégica, miembro del Consejo de Liderazgo Docente y asesor de la Comunidad de Atletas Cristianos (FCA). Involucrado en la FCA desde que comenzó su carrera docente en la preparatoria Swansboro en 2012, ha visto crecer la participación de 15 estudiantes en las reuniones semanales a más de 250.

Antes de las elecciones generales de 2024, dirigió a Swansboro High en una campaña de participación cívica, completa con una elección simulada en toda la escuela, estudiantes que realizaron campañas de base y debates sólidos sobre políticas locales.

Suroeste: Melissa Hollar Culp

Escuela Primaria St. James (Escuelas del Condado Lincoln)

Se podría suponer que con más de dos décadas de experiencia en su haber, Melissa Hollar Culp ha convertido la enseñanza en una ciencia, pero desde su punto de vista, cada día es una nueva oportunidad para innovar.

Culp integra intencionalmente la tecnología en sus lecciones para que los estudiantes puedan aprender a pensar críticamente, comunicarse y colaborar utilizando la tecnología, no a pesar de ella.

Basándose en la investigación y su propia experiencia, Culp implementó un innovador método de enseñanza llamado «listas de reproducción». Además de la instrucción tradicional, dedica tiempo a que los estudiantes trabajen de forma independiente o en grupo en una secuencia de actividades para brindarles apoyo individualizado. La idea surgió cuando Culp notó un cambio en la forma en que los estudiantes aprenden y en sus necesidades socioemocionales.

“He observado en los últimos años que los estudiantes ahora necesitan oportunidades más auténticas para interactuar con sus compañeros”, dijo. “Estas oportunidades son situaciones en las que aprenden a comunicarse eficazmente con los demás y a participar en esfuerzos productivos. También practican la independencia y el uso de recursos para resolver problemas por sí mismos”.

Además de liderar iniciativas a nivel escolar, Culp se asoció con Maestros del Año anteriores del Condado de Lincoln para crear un Consejo de Liderazgo Docente, que eleva la voz de los docentes en las decisiones políticas que los afectan.

Western: Nishelle Henson

Escuela secundaria Macon (escuelas del condado Macon)

A Nishelle Henson le encanta cuando los estudiantes le dicen que no son buenos en matemáticas, porque le da la oportunidad de exclamar con entusiasmo: «¡No eres bueno en matemáticas… todavía!». Ella trabaja para hacer que la materia sea accesible y divertida para estudiantes de todos los niveles y orígenes.

“No siempre me gustaron las matemáticas. Tuve dificultades en la escuela y tuve que esforzarme muchísimo para hacer lo que a otros les salía naturalmente”, dijo. “No quiero que los estudiantes le teman a las matemáticas; por eso, celebro a todos los que perseveran ante una dificultad, aciertan una respuesta, ayudan a un compañero y hacen preguntas que fomentan la participación de la clase”.

Henson utiliza ejemplos de la vida real y lecciones gamificadas para hacer que su plan de estudios sea relevante para los estudiantes, lo que incluye invitar a banqueros locales a visitar la clase y ayudar a los estudiantes a crear un presupuesto para una persona asignada con un salario y una familia.

Como miembro del equipo de liderazgo y mejora escolar de AVID de su escuela, Henson se ha convertido en una líder cultural entre sus pares, brindando capacitación técnica para nuevos sistemas y tomando la iniciativa en un enfoque en la organización a nivel de toda la escuela.

También le apasiona apoyar a los docentes principiantes y habla regularmente con estudiantes en clases de educación en universidades locales, abre su aula para la observación y brinda apoyo a compañeros de trabajo que no han sido preparados tradicionalmente.

Colinas de arena: Manzell Spencer, Jr.

Escuela secundaria Douglas Byrd (Escuelas del condado Cumberland)

Ya sea en la clase de historia, en el campo de fútbol o en su comunidad, Manzell Spencer tiene un enfoque único: ayudar a los estudiantes a encontrar su lugar. Sabiendo que necesitan saber por qué el contenido es importante antes de preocuparse por los hechos, Spencer se centra en construir relaciones con los estudiantes antes de impartir el contenido.

“Ya sea una conversación después de un partido, una visita rápida a una tienda o un mensaje a casa para celebrar una pequeña victoria, dejo claro que la escuela no es solo un lugar al que van los estudiantes, es un lugar donde se les ve”, dijo Spencer. “Un estudiante me dijo una vez: ‘Entrenador, es como si viera algo en mí que ni siquiera sabía que existía’”.

Spencer es miembro del equipo de mejora de la escuela, presidente de Student Engagement Correlate y entrenador principal de fútbol, ​​y recientemente lanzó un programa de tutoría para hombres jóvenes.

Encargado de hacer crecer el programa de fútbol de la escuela como parte de un plan escolar para impulsar la participación, Spencer reclutó a estudiantes que no se veían a sí mismos como atletas o que estaban desconectados de la vida escolar, equipándolos con disciplina, confianza y un enfoque en el desempeño en el aula.

Basándose en ese éxito, Spencer trabajó con otros entrenadores y profesores de la escuela para desarrollar una cultura escolar en la que los estudiantes sean más visibles, más involucrados y más responsables.

Carta: Stephanie Lane

Escuela Charter del Lago Norman

El aula de Stephanie Lane es un lugar donde un niño puede ser un niño. Alarmada por la creciente dependencia de sus alumnos de los «me gusta» en las redes sociales para su validación, Lane construyó su aula en torno a la creatividad, el juego y las conexiones auténticas, sin pantallas.

También adopta un enfoque de alfabetización centrado en el estudiante. Lane diseñó una actividad llamada Rondas Fonéticas que divide a los estudiantes en grupos con diferentes objetivos, lo que le permite diferenciar eficazmente la instrucción según sus necesidades.

La actividad tuvo tanto éxito que la compartió con otra maestra de su escuela, y luego con otra más, lo que culminó con la participación de seis clases de primer grado en las Rondas Fonéticas durante el año escolar 2024-25. De los 120 estudiantes que participaron, casi el 96 % alcanzó sus objetivos de alfabetización de fin de año.

Además de su rol como maestra de aula, Lane es la responsable de apoyo de su escuela para el Sistema de Apoyo Multinivel (MTSS). También forma parte del equipo de transición del campus más nuevo de la escuela chárter, Lake Norman Charter Elementary – Campus Oeste, que abrirá en el curso 2026-27.

