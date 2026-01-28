Petro insta al retorno de colombianos en el exterior

Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado urgente a los connacionales residentes en Chile, Argentina y Estados Unidos para que regresen al país.

En una rueda de prensa, el mandatario colombiano advirtió que en dichas naciones los ciudadanos corren el riesgo de ser tratados «como esclavos».

Petro justificó su pedido afirmando que la economía colombiana se encuentra actualmente en ascenso. Asimismo, destacó que el peso colombiano se ha consolidado como una de las monedas más valorizadas a nivel mundial, lo que, a su juicio, ofrece condiciones favorables para quienes decidan reintegrarse a la vida nacional.

"LE PIDO A LOS COLOMBIANOS EN CHILE, ARGENTINA Y EE.UU. QUE SE DEVUELVAN PORQUE LOS VAN A TRATAR COMO ESCLAVOS" Presidente @petrogustavo pide a colombianos en otro países regresar al país, afirma que la economía colombiana está en ascenso y el peso es una de las moneda más… pic.twitter.com/70VyVSrRpg — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) January 27, 2026

Vuele a criticar la intervención militar en Venezuela

Por otro lado, a juicio de Petro el gobierno de Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea procesado por la justicia local.

Ver más: Petro critica estrategia antidrogas de EE.UU.: Atacar el cannabis es ilegítimo

«Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense», sentenció Petro. Al mismo tiempo, argumentó que América Latina posee una concepción de la justicia distinta a la tradición anglosajona.

🚨🇻🇪🇺🇸🇨🇴 BREAKING: President Petro: "The United States Must Return Maduro" pic.twitter.com/SyeYRH8ggN — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 28, 2026

De la misma manera, el mandatario rechazó enfáticamente el ataque militar ocurrido el pasado 3 de enero contra Caracas, donde Maduro fue capturado.

Por último, Petro calificó el bombardeo a la «patria de Bolívar» como un acto histórico que deja una marca imborrable en la región, más allá de la figura del líder venezolano.

Video: Calles mojadas, hielo invisible y decisiones en segundos.